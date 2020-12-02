Измена Родине? Если с Европой, то можно

В Закарпатской области Украины депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины во время принесения присяги исполнили гимн Венгрии. Фото: Кадр видео

Представьте себе - после недавних выборов в селе Колодезное Купянского района Харьковской области, что соседствует на Украине с Россией, новые депутаты объединенной территориальной громады (ОТГ – так называются органы местного самоуправления в сельской местности Незалежной) собрались на свое первое заседание, принесли присягу, как положено, а потом председатель торжественно объявил: «А теперь, панове, спиваем гимн!» И они дружно, слаженным хором грянули.

Россия - священная наша держава,

Россия - любимая наша страна.

… Ой, не спешите, автор трезв и не сошел с ума. Понятно, что российский гимн сейчас не поют не только в Харьковской области, а и в любом регионе Украины. За это можно и в тюрьму загреметь, как за измену Родине. Да еще наверняка пару других статей из местного УК в СБУ по пути навешают.

Но ситуация, тем не менее, абсолютно реальная и буквально недавняя. На каком там уже году писля «Революции гидности», восьмом что ли уже, депутаты местного совета действительно зачитали текст присяги и исполнили гимн совершенно другого государства. Вот только дело происходило в селе Сюртэ Ужгородского района Закарпатской области. И гимн они пели не чей-то, а соседней Венгрии. Что и немудрено, поскольку почти все местные жители, являясь украинскими гражданами, еще и этнические венгры по национальности. Впрочем, венгерские паспорта у них наверняка заначены в карманах в не меньшем количестве, нежели украинские. Их венгерские власти в Закарпатской области раздавали чуть ли не всем желающим, и пару лет назад Москаль (нет, не русский, а Геннадий Москаль, тогдашний глава области) даже закатывал истерики по этому поводу, а Киев поссорился с Будапештом, в чем потом быстро раскаялся. Украине быстро указали тогда, что она не Европа, а ЦеЕвропа.

Зрада? Еще какая! На территории Незалежной местные органы власти исполняют не государственную «Щеневмерлу», а гимн другого государства. И слова знают все этого гимна, причем, на венгерском языке, а не на мове. Пусть и звучит не менее уныло, чем государственный украинский гимн. Но ведь зрадища! Активисты запрещенного в России «Правого сектора» возбудились так, что даже выступили с угрозами – мол, мы вас всех знаем, адреса, пароли, явки известны, ждите в гости, петуха пустим красного. И это минимум. А Служба безопасности Украины (СБУ) даже провела обыски у местных активистов венгерских общин Закарпатья.

Но – в очередной раз на Украине не на тех напали. МИД Венгрии вызвал украинского посла для объяснений действий СБУ. Венгерская сторона заявила о неуместности и недопустимости обысков у лидеров венгерской общины Закарпатья. И госпоже послу Украины не оставалось ничего, кроме как взять под козырек.

Этим дело не ограничилось. Глава МИД Венгрии Петр Сиярто объявил, что обсудит дальнейшие шаги по блокированию интеграции Украины с НАТО и Европейским Союзом и рассказал, что уже провел телефонный разговор с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем, в котором попросил направить специальную миссию ОБСЕ на Закарпатье из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств.

- Я попросил направить специальную миссию наблюдателей ОБСЕ в Украину на Закарпатье для расследования вчерашних оскорблений в адрес венгерской общины, - рассказал о содержании разговора Сиярто. В Будапеште недвусмысленно объяснили, что все потуги Киева как-то приблизиться к ЕС и НАТО наткнутся на шлагбаум, который поставит на этом пути Будапешт.

«Чудотворящий пендель» от венгров оказал такое магическое воздействие, что даже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который, как известно всем на Украине, и руководит негласно всеми националистами-радикалами Незалежной, не смог остаться в стороне и выступил с угрозами в адрес проявивших себя некстати «правосеков».

- Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся под патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать, - заявил Аваков на своей странице в соцсети.

А тут еще и СБУ отчиталось, что их обыски не дали никаких результатов. Совсем неудобно получилось. Так что – получается и не зрада вовсе. И можно. Ведь это же европейцы поют. Так что, теперь можно ожидать на приграничных территориях украины ожидать исполнения «Еще Польска не згинела», словацкого гимна, румынского и даже молдавского, хотя после прихода к власти Майи Санду в последней стране можно ожидать, что вскоре популярной в Незалежной понятие «богатые молдавские туристы» уйдет вскоре в прошлое. Белорусский гимне прозвучит вряд ли, разве лишь тот, что исполняют оппозиционеры. Российского пока можно не ждать.

Хотя, если так пойдет и дальше, то можем услышать. На АТО по периметру границы сил у Киева точно ведь не хватит.