Как с помощью дыхательных тестов в домашних условиях определить, что коронавирус не затронул ваши легкие

Затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, - ключевые симптомы инфекции. Фото: Shutterstock

Одна из главных мишеней COVID-19 – это легкие. Затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, - ключевые симптомы инфекции. Как проверить, что легкие в порядке? В сети предлагаются на выбор самые разнообразные тесты, якобы подтверждающие, что человек, способный их выполнить, не болен ковидом. Действительно ли эти тесты работают, и что на самом деле является показателем здоровья легких, мы спросили у врача-пульмонолога Пироговского центра (КДЦ «Арбатский») Ольги Богуш.

Гражданин, дыхните в трубочку!

Один из самых популярных в сети тестов подготовлен сотрудниками одного индийского медцентра. В нем предлагается следить за красным шариком, который движется по квадрату. Если вы задержите дыхание на время, пока красный шарик переместиться из точки А в точку В, то «вы свободны от ковида прямо сейчас», утверждают авторы видео. Задержать дыхание предлагается на 26 секунд. Может ли это быть правдой?

Или вот еще один популярный тест. В спокойном состоянии нужно задержать дыхание на 60 – 90 секунд. В других вариантах тестов на дыхание предлагается надувать резиновые шарики или задувать свечи…

- Мне сложно оценить эти тесты. Если вы без проблем надуваете воздушный шарик или способны надолго задержать дыхание это говорит лишь о том, что легкие работают хорошо. И больше ничего! А нам чаще всего нужна оценка различных состояний, - разъясняет Ольга Богуш. - Но есть другие работающие тесты, которые можно делать самостоятельно дома. В пульмонологии есть такое понятие, как «функциональные пробы». Человек при этом дышит в специальный аппарат, в трубочку, а мы замеряем вдох и выдох, определяем «дыхательный объем» и скорость дыхания. Конечно, такое полноценное исследование дома не проведешь, а вот некоторые несложные и действительно работающие тесты сделать можно.

! Важно. Эти тесты не покажут, есть ли у вас ковид или нет, но такие пробы помогут определить состоятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в том числе и в домашних условиях.

Делаем 2 – 3 глубоких вдоха, выдыхаем и задерживаем дыхание на максимально возможное время. Фото: Shutterstock

Вдох глубокий, руки шире...

Какие упражнения действительно покажут, что легкие здоровы?

1. Проба Штанге на вдохе

Как проводится:

- Сядьте на стул и расслабьтесь, сделайте два полных вдоха и выдоха. А затем сделайте спокойный вдох, не заполняя легкие до предела. Вдохните примерно на 2/3 объема легких.

- Зажмите нос пальцами. Включите секундомер и задержите дыхание.

- Замерьте время от момента задержки дыхания до выдоха.

Трактовка результатов:

- если задержка дыхания составляет больше 60 секунд - легкие у вас отлично натренированы, как у спортсмена,

- от 40 до 60 секунд – хороший результат,

- от 30 до 40 секунд – удовлетворительный результат,

- до 30 секунд – результат неудовлетворительный, может свидетельствовать о слабости сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

- Если человек занимается спортом или дыхательной гимнастикой, то со временем сердечно-сосудистая система тренируется, легкие разрабатываются и время задержки дыхания возрастает. Если же человек болен, если у него любое респираторное заболевание, например, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких, - прим. ред.), хронический бронхит и так далее, а также в период острых респираторных заболеваний, то максимальное время задержки дыхания составит у него около 30 – 35 секунд, - говорит Ольга Богуш.

2. Проба Штанге на выдохе

Как проводится:

- Делаем 2 – 3 глубоких вдоха, выдыхаем и задерживаем дыхание на максимально возможное время.

Трактовка результатов:

- задержки дыхания на выдохе больше 40 секунд – превосходный результат,

- от 30 до 40 секунд – хороший результат,

- от 25 до 30 секунд – средний результат, но в пределах нормы, значит, серьезные нарушения в работе дыхательной системы заподозрить нельзя,

- меньше 25 секунд – плохой результат, нужно обратиться к врачу и проверить состояние своего здоровья со специалистом.

! Важно. При проведении теста на дыхание нужно замерить пульс. Это поможет понять, как реагирует сердце.

Пульс замеряется дважды: за 30 секунд до задержки дыхания, и через 30 секунд после.

Тот пульс, который вы посчитаете через 30 секунд после теста, надо поделить на пульс, который вы замерите за 30 секунд до.

Если этот показатель не превышает 1,2 - значит сердечно-сосудистая система здорова, все работает нормально. Если показатели ниже, то можно говорить о недостатке кислорода в организме и о возможной тахикардии (слишком частое сокращение сердечных мышц, больше 90 раз в минуту, - прим. ред.). Низкие показатели – повод обратиться к врачу для того, чтобы исследовать причину недомогания.

Учащенное поверхностное дыхание может быть результатом стресса. Фото: Shutterstock

3. Проба Серкина

Как проводится:

Этот тест основана на трехфазной задержке дыхания.

- Дайте себе отдохнуть 5 минут. Затем задержите дыхание на вдохе в положении сидя. Замерьте задержку дыхания.

- Дальше сделайте 20 приседаний за 30 секунд. Снова задержать дыхание на вдохе в положении стоя. Замерьте задержку дыхания. Отдохните 1 минуту.

- Вновь задержите дыхание на вдохе в положении сидя, сделав замер.

Трактовка результатов:

- В этом тесте тренированные и здоровые люди показывают результаты 60 секунд на задержке дыхания в первой и третьей фазе и 30 секунд на задержке дыхания во время замера после приседаний.

- Для нетренированных, но вполне здоровых людей, характерны показатели от 40 до 60 секунд в первой фазе, около 25 секунд после приседаний , и от 35 до 55 сеунд в третьей фазе.

- Люди со скрытой недостаточностью кровообращения, с не выявленными болезнями сердечно-сосудистой системы при первом измерении дыхания показывают результаты от 20 до 40 секунд, после нагрузок – они могут задержать дыхание на 14 секунд и меньше, и третья задержка дыхания составляет 34 секунды и меньше.

! Важно. Люди с астмой, с хронической обструктивной болезнью легких, с ожирением не смогут задерживать дыхание на длительное время. Поэтому такие самостоятельные тесты могут их ввести в заблуждение. Если у вас есть такие заболевания и сложности с дыханием, то стоит сразу довериться специалистам.

Стресс может быть причиной учащенного дыхания

- Бывает, что пишут в интернете, мол, если вы не сможете задержать дыхание на 60 секунд, то это значит, что у вас скрытый фиброз легких. Это не так! Ко мне приходит очень много пациентов, которые сами у себя подозревают фиброз, которого нет, - говорит врач пульмонолог Ольга Богуш. – К тому же добрая половина людей не может выполнить эти тесты с достаточно хорошими показателями просто потому, что они сильно обеспокоены, у кого-то периодически случаются приступы паники из-за сильного стресса, в котором мы все сейчас живем.

Есть такое состояние как тахипноэ, продолжает эксперт, это учащенное поверхностное дыхание. Человек начинает так дышать во время паники и это не доказывает, что у него что-то не так с легкими.

- Человек фиксируется на своем дыхании, ему кажется, что с ним что-то не так, что ему не хватает воздуха. Люди в этом состоянии говорят: «Я не могу вдохнуть». Неврологи называют его «синдромом тоскливого вдоха». Получается, что человек дышит намного чаще, чем обычно и это приводит к гипервентиляции легких, к головокружению, - объясняет Ольга Богуш. – Но это не говорит о проблеме с легкими.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Работает ли тест Елены Малышевой?

Еще одна распространенная проба, якобы определяющая здоровье легких, это тест с указательными пальцами. Его предлагала проделать популярная телеведущая Елена Малышева. Нужно сложить вместе согнутые указательные пальцы рук. Если пальцы расходятся, то это говорит о возможных хронических заболеваниях легких.

- Есть ряд сердечнососудистых патологий, которые тесно сопряжены с дыхательными, при которых пальцы у человека меняются, например, пороки сердца, - говорит Ольга Богуш. - Также это происходит при тяжелых хронических обструктивных заболевания. Елена Малышева в своей программе показывала такие пальцы, как барабанные палочки. Ногтевая пластинка становится не такой продолговатой, как обычно у нас, а в виде часовых стекол, выпуклая и круглая. Форма пальцев меняется, как и их цвет. Пальцы становятся синими и толстыми. Я вам скажу одно, - это происходит при длительной гипоксии. Такое состояние не разовьется за несколько недель. Это значит, что человек страдает заболеванием уже долго. У пациентов пенсионного возраста, скорее всего, пальцы разойдутся, но это может быть следствием артрита и артроза. Этот тест совершенно неоднозначный.

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