Лена Ленина осудила звездных товарищей

Лена Ленина остудила пыл своих товарищей по бизнесу: "Собираться толпой - это гарантированно перезаражать друзей и коллег." Фото: Личный архив

Но являясь ответственной гражданкой не только понимает, что большие столпотворения в период пандемии это опасно, но и осуждает тех звёзд, что нарушают правила и рискуют заразить рекордное количество друзей. Ленина не одинока - Сергей Шнуров осудил многотысячный концерт Басты в Ленинграде, а журналисты телеграмм-каналов раскритиковали толпу звёзд на Дне Рождения дочери Филиппа Киркорова. В Англии пошли ещё дальше и наказали штрафом в 10 тысяч фунтов устроителей вечеринки Риты Ору, а ее саму сеяли с эфиров на радио.

Лена Ленина и Стас Садальский. Фото: Личный архив

Лена Ленина: «Друзья, всем осточертел коронавирус и хочется праздников! Но нельзя! Это опасно! Собираться толпой - это гарантированно перезаражать друзей и коллег. Хорошо, если это звёздные товарищи и Вы сознательно хотели их смерти из конкурентных соображений, тогда хотя бы понятно. Но не могут артисты не знать, что массовые отмечания Дней рождений или крупные концерты в разгар эпидемии опасны для людей! И ещё не стесняются выставлять шумные гулянки в публичное пространство(( Вон в Англии Риту Ору не только оштрафовали за проведение вечеринки, но и запретили ее песни к трансляции на радио. Во Франции даже родственникам запрещено собираться больше 5 человек. Почему же у нас все такие несознательные?! Все хотят праздника и тусовок, я первая, но потерпите, пока никак нельзя!»

Надеюсь звездные товарищи одумаются и хотя бы перестанут постить пир во время чумы.