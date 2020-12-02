Виктория Лопырёва пригласит иностранцев в Россию на Чемпионат мира по хоккею с мячом

Виктория Лопырева расскажет участникам фестиваля "Матрешка" о Чемпионате мира по хоккею с мячом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Лопырева вновь станет хозяйкой традиционного фестиваля российской культуры «Матрешка», который пройдет 5 декабря в Дубаи. Фестиваль проводится в ОАЭ с 2014 года, Виктория - «Мисс Россия» и посол ФИФА - продвигает на нем русскую культуру и туристический потенциал нашей страны. В этом году Лопырева расскажет иностранным участникам фестиваля о Чемпионате мира по хоккею с мячом. Спортивный турнир пройдет весной 2021 года в столице республики Коми Сыктывкаре.

- Карантинные меры, введённые большинством государств, создали множество препятствий для делового сотрудничества и экспорта российских товаров. В этой связи значение для коммуникации с деловым сообществом ключевых регионов, в частности Ближнего Востока, сложно переоценить, - подчеркнула Виктория Лопырева. - 5 декабря я особое внимание уделю Чемпионату мира по хоккею с мячом 2021. Пока неизвестно, смогут ли быть иностранные болельщики на играх, но спонсорам и партерам точно будем рады.

Чемпионат мира по хоккею с мячом намечен на весну 2021 года, место проведения - Сыктывкар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме презентации Чемпионата мира по хоккею с мячом - 2021 вниманию гостей фестиваля будет представлен показ новой коллекции российского дизайнера Анастасии Задориной (разработавшей, в частности, форму для олимпийской сборной России), а также выступление народного артиста России, пианиста Юрия Розума.

Фестиваль российской культуры «Матрешка» проводится ежегодно в Дубаи под патронажем посла ФИФА Виктории Лопыревой. За многие годы он стал яркой площадкой для делового и культурного общения, традиционно собирая на свои мероприятия представителей международного бизнес-сообщества, известных российских производителей, деятелей культуры, искусства, моды и спорта. Фестиваль традиционно знакомит гостей из разных стран с творчеством российских исполнителей и дизайнеров. Помимо культурной программы фестиваль предоставляет производителям уникальные возможности для делового общения и продвижения своей продукции в ОАЭ и странах региона.