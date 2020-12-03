Бритни Спирс отметила 39-летие в объятиях 26-летнего бойфренда

Бритни Спирс отметила 39-летие с бойфрендом Сэмом Асгари. Фото: Инстаграм.

Бритни Спирс 2 декабря отметила день рождения - певице исполнилось 39 лет. По случаю праздника поп-дива опубликовала в Инстаграме два снимка, демонстрирующих, кто первым поздравил ее с новым годом ее жизни. На фото артистка позирует вместе с 26-летним бойфрендом Сэмом Асгари: возлюбленный нежно целует ее в щеку.

С днем рождения меня, - подписала Бритни умилительный кадр.

Певица поделилась нежной фотографией с возлюбленным. Фото: Инстаграм.

Бритни встречается с Сэмом с октября 2016 года. Симпатичный тренер по фитнесу снялся в видеоклипе Спирс на песню «Slumber Party», сыграв парня ее мечты. Любовь на экране переросла в отношения и в реальной жизни. Вскоре после съемок клипа Сэм переехал в лос-анджелесский особняк Бритни и подружился с ее сыновьями.

Отмечать день рождения певицы пара начала заранее. В середине ноября Сэм и Бритни на частном самолете улетели на Гавайи. Пока влюбленные нежились в волнах Тихого океана на пляжах острова Мауи, адвокат Спирс Сэмюэл Ингхэм бился за нее на очередном судебном слушании по поводу отмены опекунства над звездой.

Пара вместе с 2016 года. Фото: Инстаграм.

С 2008 года Бритни остается под контролем своего отца Джейми Спирса, который распоряжается не только ее имуществом (личное состояние звезды оценивается в 34 млн. долларов), но также жизнью и здоровьем. Артистка не может выйти замуж или родить ребенка, потому что родитель не позволяет ей этого. Юристы Бритни пытаются добиться хотя бы частичной отмены опеки Джейми. Фанаты звезды создали в соцсетях движение #FreeBritney («Освободите Бритни), которое день ото дня набирает популярность.

Во время последнего слушания звезда проиграла суд по лишению ее отца Джейми Спирса контроля над ее имуществом. Суд проигнорировала доводы защиты о том, что Бритни состоит в отношениях с Сэмом Асгари и хотела бы выйти за него замуж. Но отец артистки не разрешает ей сделать этого.

Защитник звезды также рассказал суду, что Бритни боится своего отца. Певица заявила, что не выйдет на сцену до тех пор, пока Джеймс следит за ее жизнью и имуществом. В ответ на эти доводы представитель Джейми Спирса заявил, что отец всегда действовал исключительно в интересах дочери. В итоге судья отклонил иск Бритни, но заметил, что адвокаты артистки могут подать апелляцию. Суд также назначил финансовую компанию Bessemer Trust соопекуном певицы.

Накануне дня рождения Бритни влюбленные улетели на Гавайи. Фото: Инстаграм.

Отец стал опекуном певицы после нервного срыва артистки, когда она месяц провела в реабилитационной клинике и потеряла родительские права на сыновей Шона и Джейдена. Бритни тогда очень переживала разрыв с мужем Кевином Федерлайном и плотно сидела на наркотиках. Артистка побрила голову, ворвалась в дом к Федерлайну и устроила скандал. Но окончательно тревогу забили, когда скорая приехала в дом к Спирс, и медики нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии. При этом маленькие дети артистки оставались одни без присмотра. Бритни прошла тогда курс лечения и завязала с наркотиками.