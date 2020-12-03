"А Дом-2 - это институт благородных девиц?": Ксения Бородина обвинила новый сериал в разврате и угодила в скандал

Ксения Бородина, которая более 16 лет ведет скандальный телепроект "Дом-2", обвинила в аморальности создателей нового сериала "Беспринципные" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Инстаграм-склоки, которыми звезды развлекались в первую волну коронавирусных ограничений, возвращаются. То Баста с Шнуровым меряются стихами из-за недавнего концерта на 10 тысяч зрителей в разгар пандемии, то жена Стаса Михайлова угрожает расправой тому же Шнурову, то Гуф припоминает Басте былые обиды...

И вот новая буря в Сети: Ксения Бородина, которая более 16 лет ведет скандальный телепроект "Дом-2", обвинила в аморальности создателей нового сериала "Беспринципные" (и это еще мягко сказано - сама Ксюша употребила слова непечатные). Мол, сюжет пошловат: про сношения, а не про отношения, да и вообще "Беспринципные" - это "свальная эпопея".

- Посмотрела новый сериал. Грустно все это выглядит: мужики, которые изменяют 24/7 и бабы, которые рады все это прощать за сумку, - написала ведущая "Дома-2". - По мне, так лучше быть одной, чем с "бьющей ключом" личной жизнью, где смешались кони-люди, а реального человека так и нет. Того, кто нормальный. Кто хочет семью, детей, быть вместе. Сейчас женщине уже давно не нужен брак ради брака, статуса, штампа в паспорте и содержания. Нормальной женщине нужны нормальные человеческие отношения. И строятся они точно не на основе быстрого шпили-вили за бокал мартини. А вот все это ... (разврат. - Ред.) - заменитель, суррогат от безысходности и внутренней пустоты.

Такой отзыв сильно задел писателя и сценариста "Беспринципных" Александра Цыпкина.

- Запомните этот день: земля-таки налетела на небесную ось. Ксения Бородина обвинила наш сериал в аморальности, - зло посмеялся Цыпкин над выпадом телезвезды. - Я долго тер глаза. Представил себе, как Пабло Эскобар ругает фастфуд за вред здоровью, Эйхман участвует в движении BLM ("Black Lives Matter - "Жизни черных важны". - Ред.)... Где-то в Сети написали, что вроде как после этого поста рухнул какой-то пиратский сайт, на котором злоумышленники выложили наш аморальный сериал. Так что в целом спасибо Ксении. Теперь нас продлят на пять сезонов.

Впрочем, подписчики сценариста в адрес Бородиной высказались еще обиднее. Так, актриса Настасья Самбурская, сыгравшая в сериале вместе с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Юрием Колокольниковым, Ингеборгой Дапкунайте и другими звездами, разразилась гневной отповедью в адрес скандального телепроекта и его ведущей.

- А всерьез обсуждать, сидя 17 лет на пеньке, жизнь деградирующих трутней из "Дома-2" - это значит быть преподавателем в институте благородных девиц? - возмутилась Самбурская, не стесняясь в выражениях. - Телепроект, его ведущие и зрители - это днище, и миллионы заработанных рублей - не показатель интеллектуального превосходства!

Между тем, против Бородиной ополчились и рядовые пользователи соцсетей. Мол, как вяжется - осуждать пошлость и распущенность, если сама из года в год варишься в этом бульоне?

- Я и в жизни и в "Доме-2" пропагандирую семейные ценности, осуждая беспорядочные половые связи, - вынуждена теперь оправдываться телеведущая. - Вы мыслите стереотипами и совсем меня не слышите...