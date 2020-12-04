«Меня просто продали американским родителям за цену двух «Жигулей»: Усыновленный учеными из США Роберт Вудленд через 27 лет вернулся в Россию

Роберт со своей американской мамой.

На странного парня, который по-русски ни бум-бум, а вечно хмурым соседям улыбается во все 32 зуба, да еще и рассекает прямо по снегу на скейтборде, в подмосковном городе Долгопрудный показывают пальцем. «Вот он, чокнутый американец», - шепчутся за спиной у Роберта Вудленда соседи. Я и сама не поверила, когда Роб вдруг рассказал по телефону, что навсегда уехал от приемных родителей из США в Долгопрудный. Название города он произносит с весьма экзотичным акцентом.

- У меня уже и новые апартаменты тут есть, приезжай! – позвал в гости Роб.

АПАРТАМЕНТЫ В ДОЛГОПРУДНОМ

Долгопрудный – город-старичок. Часть его улиц словно застряли в СССР. Тут и кинотеатры целехоньки советские, есть пара пивнушек, которые, по словам местных, нон-стопом работают с развала Союза. Но Роберт как раз такое место и искал. Как он говорит: «реальная Россия».

- Думаю, этот тут фильм «Брат» снимали. Дворы, к примеру, ну очень похожи, - с каким-то детским восторгом принялся рассказывать Роберт.

Он встречает меня у входа в подъезд хрущевки, в которой арендует те самые апартаменты — однушку по-нашему.

Роберт за приготовлением плова.

«Я БЫЛ СЧАСТЛИВ»

- 7 декабря мне исполнится 29 лет. И это будет мой третий день рождения в России. Когда мне два года было, то есть это почти 27 лет назад, меня привезли в США, и я сразу попал в дом приемных родителей. Я совершенно ничего не помнил о своей родине. Даже лицо родной мамы было словно стерто. Лет до четырех я думал, что Дэвид и Марсиа – мои родные мама и папа. А потом они рассказали мне правду.

Роберт о своем прошлом знал совсем немного: дату рождения - 7 декабря 1991 года, настоящее имя Роман Романов и регион, из которого его усыновили – Пермский край.

- У меня в детстве было несколько русских книг с картинками. И все. В нашем городе никто не говорил на русском языке и я раньше даже не пытался его учить. Я всегда понимал, что я русский, но я особо ничего не делал, чтобы выучить историю моей родины к, примеру, - рассказал Роб.

Ему, в отличие от других усыновленных американцами детей, повезло.

- Я честно скажу, что счастлив был в моей американской семье. Родители у меня просто замечательные. Они оба ученые, работали, как это сейчас модно в России говорить, на удаленке. Много времени проводили со мной и моей младшей сестрой. Ее тоже взяли из детского дома. Только из Калифорнии. Своих детей у них не было никогда. Нас они очень любили.

Роберт в США, на плечах у американского отца.

Но, по словам Роба, его просто продали!

- Я от своих американских родителей знаю эту историю. В агентстве по усыновлению детей из России им показали видео, на котором я играю в российском детском доме. И озвучили цену - 10 тысяч долларов, - говорит Роб.

В 1993-м для России это были огромные деньжищи. Курс 1247 рублей за 1 доллар, то есть за мальчика получили 12 с половиной миллионов рублей.

- На эти деньги можно было две новые машины купить. Жи-гу-ли, - Роберт с гордостью произносит по-русски.

РУССКУЮ МАМУ ДАВНО ПРОСТИЛ

Роберт вспоминает, как жил в США и горя не зная.

- У родителей огромный дом, почти 1000 квадратных метров. Я ни в чем не нуждался, но после колледжа пошел работать. Мыл посуду на кухне в больнице. Мне нравилась эта работа. Оставалось много времени на семью и отдых.

По его словам, найти родную маму он мечтал с детства. Но реальные действия начал предпринимать лишь два года назад.

- Я сначала родителям сказал, что хочу русскую маму найти. Они как-то сразу меня поддержали. И тогда я написал в группу в Фейсбуке, в которой такие же ребята как я ищут своих родителей, - рассказал Роберт.

Примерно через год волонтеры из России прислали Роберту ответ: они нашли его маму. Они встретились год назад в студии Первого канала.

- Мама плакала и просила прощения. Но я еще до этой встречи ее простил. Я не злился на нее никогда. Просто очень сильно всегда по ней скучал.

Роберт в России с родной матерью.

Сейчас Галине Романовой, которая работает в школьной столовой, 48 лет. Почти всю жизнь она живет в селе Касиб Пермского каря, откуда в США и забрали ее сына.

- Мама тогда попала в больницу из-за того, что ее мой отец, с которым они не были женаты, сильно избил. Она говорит, что меня тогда и забрали в дом малютки - и на этом все. Больше она меня не видела. Говорит, что искала меня. Но я был таким хорошеньким, что меня быстро продали в США, - рассказал Роберт.

Впервые в русское село в деревянный одноэтажный домик матери Роберт приехал год назад. Тогда он познакомился с двумя сестрами-близнецами. Сейчас девочкам по восемь лет.

- Я погостил у них недолго и уехал обратно в США. Но после этой встречи моя жизнь просто перевернулась. Меня тянуло в Россию со страшной силой. И вот я тут. Я принял решение навсегда остаться в своей родной стране.

ХО-ЛО-СТЯК

В Подмосковье он переехал после того, как погостил у мамы в Пермском крае. Говорит, сейчас ему не хватает ее вкусных пирожков. Каждый день из своей съёмной квартиры Роберт звонит родителям в США. По ним тоже очень скучает.

- Для меня они очень близкие и по-настоящему родные люди. Мы говорим на одном языке, мы всегда были семьей. Я очень хочу понимать свою русскую маму. Я сейчас про язык говорю. Вот обещаю, через полгода смогу уже говорить на русском, - заверил меня Роберт.

Похоже, так и будет. В Долгопрудном Роберт время даром не теряет. Он не только начал заниматься с педагогом по русскому языку, но и сам нашел работу. Теперь он учитель английского в одной из частных школ.

Сейчас Роберт учит русский язык и преподает английский. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- С моим знаниями я могу здесь хорошо зарабатывать. Буду маме и сестрам помогать с деньгами. Потом обязательно перееду в Москву сам и все сделаю, чтобы из деревни своих родных забрать, - поделился планами Роберт.

А еще признался, что очень хочет познакомиться с русской девушкой.

- Я одинок сейчас. Хо-ло-стяк, - по слогам произнес на русском Роберт.

СПРАВКА «КП»

Восемь лет назад Госдума РФ приняла «закон Димы Яковлева», в том числе запрещающий усыновление российских детей гражданами США.

Дима Яковлев, родившийся в 2006 году в Псковской области, был усыновлен в 2008 году супругами Майлсом Харрисоном и Кэрол Линн Эксманн-Харрисон.

Через три месяца после усыновления мальчик погиб. Приемный отец бросил его в закрытом автомобиле на стоянке около офиса. Была 32-градусная жара, ребенок оставался в машине девять часов.

Майлс Харрисон был уверен, что отвез сына в ясли. Ему грозило до 10 лет тюрьмы за непреднамеренное убийство, однако американский суд его полностью оправдал.

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