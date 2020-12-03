Экс-шеф кремлевской службы протокола: Жискар д’Эстен - участник второй мировой, освобождал от фашистов Париж - и этим все сказано

Владимир Шевченко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался в клинике на 95 году жизни. Выходец из известной аристократической семьи, он возглавлял Пятую Республику с 1974-го по 1981 год. Жискар д’Эстен был большим другом СССР и России, неоднократно бывал в нашей стране - последний раз в 2015 году. Один из редких политиков, кто публично еще в 2014-м заявил о том, что воссоединение Крыма с Россией – свободный и демократичный выбор народа полуострова.

Шеф кремлевской службы протокола Владимир Шевченко – один из тех людей, которые готовили визиты высоких лиц в нашу страну.

- ...Ну, как я его знал? Он не так часто бывал в СССР и потом в России. А в период правления Бориса Николаевича Ельцина не приезжал.

Но я плотно общался с товарищами, которые работали с ним, задавал им вопросы... Саш, ты чего, не знаешь, как такие визиты обеспечиваются?

- Какое впечатление у вас сложилось об этом человеке, о его команде, о стиле работы?

- Это был великий человек, мудрый и интересный. Понимал происходящее. С ним нашим руководителям можно было всерьёз что-то обсуждать, строить планы на будущее.

Валери Жискар д’Эстен из той плеяды политиков, которые строили отношения с партнерами совсем, Саша, по-другому, нежели сегодня. Понимаешь? Они прошли войну (см. внизу СПРАВКУ «КП”). Им жизнь показывала, что народам и государствам надо решать проблемы вместе и не хамить друг другу.

Понимаешь, я не могу понять, как мы терпим то хамство, которое сегодня выливается на экраны телевизора, когда можно оскорбить любого президента любой страны, обозвать дураком или черт знает, кем. А потом требуем внимания к себе. Ну, фантастика просто!

- Нас слишком часто и много предавали…

- Про Жискар д’Эстена мы не можем сказать, что где-то кого-то он подставил. Да, величие Франции, оно всегда присутствовало. Да, французские президенты всегда вели свою линию, но в целом прямого вреда не наносили своим партнерам.

- Вот были какие-то банкеты, встречи. Что он выпивал по-французски?

- Брось ты, Саша! Не буду даже говорить. У нас, ты что, не знаешь, как проходили банкеты, что наливали, чего выпивали? Есть протокольная практика. Приезжает человек, визит тет-а-тет, значит, проходит торжественная встреча, возложение венков, банкет… Ну, в этом случае банкетом такой обед или ужин нельзя называть. Это прием по случаю приезда главы государства. Ну, что там? Как обычно…

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался в клинике на 95 году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы ведь работали в Кремле, и когда Жак Ширак, следующий после д’Эстена и Миттерана президент Франции, наносил визиты? Они в чем-то были похожи?

- С Шираком была встреча первая у Горбачева в мэрии Парижа, когда Ширак был еще главой администрации столицы Франции. Ширак нас тогда немножечко «причесал», прочитал маленькую мораль. Чего не позволял себе, насколько я знаю, д’Эстен.

- д’Эстен долгую жизнь прожил – 95 лет. Можно еще перечислить имена западных президентов-долгожителей. Это - благодаря тому, что условия у них хорошие?

- Ну, это свойства организма человека. У каждого свое, понимаешь? Отношения к президентам везде одинаково, врачебная часть на высоте. Условия создаются, а уж как человек следит за собой, зависит от него самого, естественно. И от его генетики.

- Ну, что ж, выразим соболезнования французскому народу и будем помнить Жискар д’Эстена.

- Будем помнить те отношения, которые были. Они ничем не были омрачены.

СПРАВКА «КП”

В 1943 г. в 17-летнем возрасте Валери Жискар д’Эстен присоединился к движению Сопротивления, которое действовало во Франции в годы фашистской оккупации. В августе 1944 г. участвовал в освобождении Парижа, затем вступил в армию и в составе танковых войск воевал против фашистской Германии. Награжден Военным крестом 1939-1945 гг.