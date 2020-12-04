Комитет семейной безопасности

Женщины своей навязчивой силой эмансипе не дают парням тряхнуть героизмом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мужчина обеспечивает женщине безопасность. Вернее, даже три безопасности: физическую, материальную и эмоциональную.

Физически он защитит, если ей или детям будет грозить опасность. Он всех побьет или гаркнет на недостойных. Физически он поможет донести тяжелые сумки и передвинет шкаф.

Физически он понесет ее на руках, если она не сможет идти.

Материально - он обеспечит ей достойную жизнь, организует гнездо, в котором она сможет навести уют, гнездо, которое она превратит в дом и завалит подушками и ароматическими свечками, гнездо, в котором она сварит борщ и напечет кабачковых оладушек. И населит гнездо детьми, котиками, рыбками или морскими свинками.

Он купит ей сапоги холодной зимой и не скажет: э-э-э, чего покупать сапоги, ты еще коньки не сносила! Ему не жалко для нее. Ему приятно отдавать ей.

Эмоционально он не испугается ее слез. Он выслушает ее «не могу-не могу-не могу!», и «мне так плохо, сейчас разорвет!», и «у меня такое чувство, что ты меня не любишь... мне одиноко... я толстая... я не справлюсь...». Он даже выдержит ее «убери ботинки, дверь не закрывается!». Он увидит, что она кипит, летает на метле по кухне и хохочет дьявольским смехом - он сгребет ее под мышку и скажет: ну ладно, чё ты, я с тобой.

Эмоционально он поймет, что ее ранит, и не будет специально ранить, чтобы показать, что она истеричка.

Чтобы со всем этим справиться, мужчине нужно быть героем невероятной силы.

Но если справится, на него обрушится такая безграничная любовь и благодарность, которая принцу от Золушки (и всем героям «немецких любовных романов») и не снилась.

P.S. Я написала пост в Фейсбук и, зажмурившись, ждала гневных откликов. От мужчин. О том, что они никому ничего не должны. От женщин. О том, что они и сами все могут. Возмущений ждала: в век «мадам за рулем» какие там «обеспечил»? Что за домострой?

Но я ошиблась. Мой пост лайкнули все знакомые мужчины, успешные в карьере и счастливые в семье. Мой однокурсник, отец троих детей, очень внимательный муж, написал: «Все точно! Еще бы дать возможность всем мужчинам быть такими!» На что намекнул? На то, что женщины своей навязчивой силой эмансипе не дают парням тряхнуть героизмом? Задумаемся.

Другой муж и отец, хороший и веселый, написал: «Аня, я все это знаю. Я же альфа».

Были, конечно, комментарии вроде «с такими запросами - сразу развод». Да, дружок, вот поэтому у тебя и правда был развод.

В общем, спасибо всем, кто понял правильно: речь ведь не о деньгах или о том, что мужики всем должны. Речь о том, что у женщины, каким бы матерым гендиректором она ни была, есть ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ. Природная. Психологическая. Именно мужчина послан на землю эту безопасность осуществлять. Физически (быть сильным, быть рядом), материально (помогать, а не отнимать), и эмоционально (не обижать, дать расслабиться рядом с собой). Иначе сильные и независимые дамы не мечтали бы выйти все-таки замуж. И директор Катя уж точно не связалась бы со слесарем Гошей.

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Для себя же стараемся

Прочитает мужчина этот текст, приосанится, плечи расправит и подумает (а может, и вслух скажет): «А ведь это про меня. Это ведь я тот самый Мужчина, который за безопасность отвечает и на все ради любимой готов - и шкаф передвинуть, и гнездо организовать, и сапоги купить, будь они неладны».

И так ему хорошо от этой мысли станет, обнимет он голубицу свою сизокрылую, а она ему головушку златокудрую на могучее плечо положит...

В общем, текст явно способствует укреплению института семьи. Это хорошо. Но есть нюансы.

Конечно, чертовски приятно, что в нормальном в общем-то мужском поведении женщины видят элементы повседневного героизма и готовность к самопожертвованию. И в этом есть какая-то доля истины: женщины для того и даны, чтобы рядом с ними мужчины становились лучше, стремились как-то доказывать свою незаменимость, шли на какие-то мини-подвиги. Но, откровенно говоря, делаем мы это в основном ради собственного блага. Потому что когда любишь женщину, она становится частью тебя, и ты не для кого-то стараешься, а в том числе и для себя. В идеале - инстинктивно: сердцем чуешь, что так надо. В некоторых случаях (и это, кстати, тоже не так уж плохо) осознанно: понимаешь, что недолюбленная жена без зимних сапог - это себе дороже, не жди от нее ничего хорошего.

Так что вся эта безопасность - дело вполне естественное, обращайтесь. Но так приятно, что у женщин это вызывает теплые чувства. Хочется и правда немного приосаниться. Как говаривал один киногерой: «Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть».