Список противопоказаний к вакцинации от коронавируса у взрослых: кому нельзя делать прививку

Вакцинация против ковида в столице начнется с 5 декабря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 5 декабря стартует вакцинация против ковида в столице. В скором времени должны подтянуться и другие регионы - такое указание дал президент Владимир Путин. У многих возникает вопрос: каков список противопоказаний к вакцинации от коронавируса у взрослых?

В инструкции к вакцине Гам-КОВИД-Вак (название для зарубежных рынков - «Спутник V») перечисляется несколько групп противопоказаний.

1. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

2. Нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вакцинация допускается после нормализации температуры.

3. Беременность и период грудного вскармливания. Прививка возможна только после завершения ГВ.

4. Возраст до 18 лет. Вакцинация не допускается «в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности», сказано в инструкции.

Также официально не предусматривается вакцинация для лиц старше 60 лет - согласно инструкции в сегодняшней редакции «Спутник V» предназначен исключительно для «профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых 18-60 лет»». В то же время, как неоднократно заявлял глава команды разработчиков «Спутника V» академик РАН Александр Гинцбург, людям за 60 от прививки хуже не будет. Однако официально это до сих пор не признано - в документах о регистрации вакцины таких данных нет.

Кроме перечисленных противопоказаний в инструкции к Гам-КОВИД-Вак есть раздел «Применение с осторожностью». Как поясняют специалисты, это значит: указанные в данном списке заболевания и состояния могут и не являться преградой для вакцинации. В каждом конкретном случае решение должен принять врач после знакомства с историей болезни и выяснения состояния пациента.

Итак, с осторожностью может допускаться прививка:

- при хронических заболеваниях печени и почек,

- выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет),

- тяжелых заболеваниях системы кроветворения,

- эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы,

- заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца),

- первичных и вторичных иммунодефицитах,

- аутоиммунных заболеваниях,

- заболеваниях легких, астме и ХОБЛ,

- у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом,

- с аллергическими реакциями, атопией, экземой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Список противопоказаний на официальном портале московского правительства несколько отличается от перечня, предусмотренного в инструкции к вакцине.

- Во, первых, есть уточнение: вакцинация проводится, если вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации.

- Во-вторых, к вакцинации допускаются те, кто не делал в последние 30 дней каких-либо других прививок. Известно, что крайне нежелательно, в частности, спешить с прививкой от ковида после вакцинации от гриппа.

- В-третьих, специалисты московского здравоохранения считают, что при ряде хронических заболеваний не то что не должен рассматриваться вопрос о вакцинации «с осторожностью» (см. выше), а лучше вообще не рисковать. На портале прямо названы жесткими противопоказаниями для прививки «Спутником V» все те же заболевания и состояния, которые перечислены в разделе «с осторожностью» инструкции к вакцине (см. выше).

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