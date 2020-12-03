Минобороны России готовит Международный военно-технический форум «Армия»

7-й Международный военно-технический форум «Армия» намечен на август 2021 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В августе следующего года состоится 7-й Международный военно-технический форум «Армия», - напомнил участникам заседания профильного комитета заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

Замминистра поручил в ходе подготовки учесть все лучшие наработки прошедшего форума, который собрал около полутора тысяч предприятий и организаций. По его оценке Попова, успешно прошли показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах - на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. Помимо этого, делегациям иностранных государств была продемонстрирована система эшелонированной обороны объектов с применением средств ПВО и комплексов противодействия беспилотникам.

Напомним, на форуме «Армия-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», который посетило более миллиона человек, было представлено более 28-ми тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. А шесть стран подготовили национальные экспозиции (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная Осетия).

- Приятно отметить, что в непростой обстановке к нам приехали представители 92-х государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня, - отметил Попов.

Кстати, по данным генерала в рамках форума проведено 186 научно-деловых мероприятий, где обсуждались вопросы государственной политики и межведомственного взаимодействия в области обороны государства, а также перспективные направления развития военно-технической сферы. А по-настоящему знаковым событием стало подписание 41-го государственного контракта на общую сумму свыше триллиона рублей.