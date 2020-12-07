Все образуется: Цифровые университеты наведут порядок на рынке IT-решений для вузов

К 2023 году в 100% вузов должны быть внедрены элементы модели «Цифровой университет». Фото: Артем ЧЕРНЯВСКИЙ

Обстоятельства 2020 года значительно ускорили перенос процессов высшего образования в онлайн и цифровизации вузов в целом. Как следствие поспешности и отсутствия стандартов, IT-решения в этой сфере разрабатываются несогласованно. Позитивный эффект от их внедрения, мягко говоря, скромен относительно выделяемых на решения ресурсов. Тольяттинский государственный университет инициировал создание Консорциума «Цифровые университеты», который планирует сделать российский рынок цифровых решений для вузов упорядоченным и цивилизованным.

Сегодня на цифровизацию высшего образования выделяются большие бюджеты. При этом авторы новых IT-решений по своему усмотрению разрабатывают продукты, не оглядываясь на варианты коллег. В итоге даже однозначно успешные наработки вузов –лидеров цифровизации лишаются шанса на широкое применение.

– Сейчас нет возможности относительно легко встроить в свою информационную инфраструктуру понравившийся цифровой сервис, – поясняет ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал. – Затраты на встраивание превосходят все мыслимые пределы и по времени, и по средствам. Причина в отсутствии внутреннего отраслевого стандарта, который был бы принят всеми участниками рынка и который можно создать, только инициируя этот процесс снизу.

Участники Консорциума нацелились, прежде всего, на создание совместимых между собой цифровых продуктов и снижение затрат на интеграцию с внешними системами. Это кратно ускорит цифровую трансформацию вузов при значительной экономии ресурсов. Напомним, в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика» к 2023 году в 100 % государственных образовательных организаций высшего образования должны быть внедрены элементы модели «Цифровой университет».

– Отдельно взятому вузу самостоятельно сделать «с нуля» программный продукт, который бы подходил всем другим вузам, – очень дорого, долго и требует наличия своей команды разработчиков, а воспользоваться готовыми IT-решениями вузам, как правило, затруднительно, потому что это большие затраты не только на приобретение, но и на внедрение, – говорит Александр Буданцев, директор Департамента цифровой трансформации и мониторинга Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). – Чтобы найти выход из этой ситуации, мы вошли в Консорциум. Нужно разработать и утвердить правила взаимодействия по обмену разработками между собой. Консорциум – это возможность согласовать свои действия, чтобы консолидированно решать более сложные задачи.

2020 год показал неизбежность цифровизации высшего образования. Фото: Артем ЧЕРНЯВСКИЙ

Индустриальные партнеры Консорциума считают его создание более чем своевременным и ожидают появления более честной конкуренции на рынке IT-решений.

– Наше программное обеспечение используют более 150 университетов и колледжей по всей стране, и задачи автоматизации у них во многом схожи. Как правило, в вузах стоит от пяти до десяти различных программных продуктов различных производителей, решающих задачи автоматизации разных процессов: приём абитуриентов, учебный блок, наука, бухгалтерия, кадры и т. д. При этом в настоящее время каждый университет самостоятельно решает проблемы со стыковкой этих разных продуктов между собой, тратит силы, ресурсы и деньги на проектирование и реализацию такого обмена, – поясняет генеральный директор ООО «ТАНДЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» Андрей Иваницкий. – Появление стандартов позволит всем производителям программного обеспечения заранее подготовить возможности для такого обмена, а вуз сможет как из кубиков «Лего» собирать себе единую информационную систему из тех продуктов, которые каждому конкретному вузу больше нравятся. Для нас как для производителей это возможность более честной конкуренции. Те производители, чьи продукты лучше, от появления стандартов только выиграют, а вузы смогут уменьшить зависимость от ранее выбранных продуктов.

По словам гендиректора Экспертного центра корпорации «Галактика» по работе с вузами Дениса Бушковского, разрыв в процессах цифровизации в отдельных вузах просто огромный. Сократить его и пройти путь цифровизации в несколько раз быстрее вузам позволит созданный консорциум:

– Это облегчит жизнь и разработчикам, и учебным заведениям, – считает Денис Бушковский. – Вузы смогут позволить себе больше даже при небольшом количестве ресурсов, а мы как разработчики, будем меньше времени тратить на настройку, а больше на развитие инновационных программных продуктов. В Тольяттинском госуниверситете уже разработали первые версии реестров университетских данных, процессов и сервисов. Создана матрица так называемой цифровой зрелости, которая будет доведена до полноценной системы оценки цифровизации вузов.

Денис Бушковский: «Вузы смогут позволить себе больше». Фото: Артем ЧЕРНЯВСКИЙ

Сейчас члены Консорциума договорились о создании единой информационной модели вуза, единых реестров процессов, цифровых сервисов и базовых IT-сервисов, а также пакета стандартов взаимодействия вузовских сервисов и программных продуктов. После того как стандарт будет готов, потребуется сертификация соответствующих решений и IT-инфраструктур вузов требованиям стандарта. В конечном счете будет создан маркетплейс – платформа, на которой будут появляться только стыкующиеся между собой крупные пакетные IT-решения. Отдельные сервисы для нее смогут делать независимые разработчики, в том числе студенты.

30 ноября завершилось формирование Консорциума. В него вошли 17 вузов, среди которых федеральные, национальные и опорные университеты из 15 регионов России, в том числе столичных, шесть индустриальных партнеров, а также научный партнер – Университетский консорциум больших данных, объединяющий 28 вузов. При этом «Цифровые университеты» остаются открыты для новых участников. Организацию системы управления «Цифровыми университетами» и взаимодействие его участников, по взаимному согласию, будет обеспечивать Тольяттинский государственный университет.

– Этот Консорциум не о том, как забрать деньги друг у друга (мы даже отказались от членских взносов), а о том, как нам грамотно инвестировать в цифровизацию своего вуза. Когда каждый университет будет вкладывать ресурсы в собственную цифровизацию по согласованным с другими участниками правилам, мы все получим синергетический эффект: повысим конкурентоспособность и каждого участника Консорциума, и всей российской вузовской системы. В этом вопросе мы находимся на фронтире мировой повестки, поскольку пандемия показала, что эти задачи еще не решены практически нигде, – считает ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал.