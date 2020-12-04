Репетиция наступления? Над Донбассом сбит беспилотник Украины

Украинские военные в пятницу утром нанесли удар по югу ДНР. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинские военные в пятницу утром нанесли удар по югу ДНР. Да, объявленный 27 июля режим прекращения огня и сейчас действует. Но украинскую сторону это никогда не смущало.

По данным управления Народной милиции, минометный обстрел окрестностей многострадального села Ленинское корректировался с воздуха при помощи беспилотника. Когда ополченцам удалось его сбить, противник прекратил огневую активность. Однако двое бойцов армии ДНР погибли. Потери украинской стороны от ответного огня уточняются.

Напомним, что «Комсомольская правда» предсказывала, что Украина может попытаться провернуть на Донбассе «воздушный блицкриг». Киев явно вдохновил пример Азербайджана, который сумел отвоевать потерянные в ходе первой карабахской войны территории во многом с помощью турецких и израильских беспилотников.

А вот в самом Донецке многие скептически относятся к тревожным звоночкам. Чтобы убедиться в этом, заглянем в фейсбук Алексея Акутина. Представитель Мининформации ДНР пишет, что для «вожделенного броска» армии Незалежной нужно сосредоточить на фронте к имеющимся силам еще 4-5 полноценных бригад, хотя бы на 70% укомплектованных. А такие грандиозные перемещения войск невозможно осуществить незаметно для разведки.

- Я не верю в наступление ВСУ (вооруженных сил Украины, - ред.). Если только в какой-то перспективе, но не через неделю, как кричат особо оголтелые паникеры, - резюмирует Акутин.

Будем надеяться, что из Донецка действительно видней, и Украина не попытается в ближайшее время захватить «мятежный» донецкий край. Потому что даже самое плохое и тысячу раз нарушаемое перемирие лучше хорошей войны.

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По данным разведки ДНР, подготовка Киева к наступлению закончится к началу февраля (подробности).