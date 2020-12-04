Китайцы ответили американскому сенатору на обвинения в тысячелетней лжи, воровстве и геноциде одним хлестким словом

Сенатор Марша Блэкберн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Твиттере разгорается новый международный скандал. Не такой масштабный, как между самой платформой и президентом США Дональдом Трампом, но не менее громкий.

Сенатор-республиканка Марша Блэкберн, представляющая штат Теннесси, ведет свой микроблог в Твиттере в стиле нынешнего американского президента: регулярно пишет едкие и язвительные сообщения, касающиеся Китая.

«СМИ продолжают распространять ложные заявления о китайском коронавирусе, чтобы унизить нашего президента Трампа. Но теперь у нас есть доказательства того, что Пекин лгал о реальном количестве зараженных COVID-19 в Китае. Хотя СМИ продолжают рассказывать об «успехах» коммунистического Китая», - написала на днях сенатор.

«Спасибо, президент Трамп, за запрет импорта хлопчатобумажных изделий, которые под принуждением производят уйгуры. США не поддержат компании, которые наживаются за счет рабского труда».

Пользователи Твиттера охотно комментируют ее публикации.

Но 3 декабря Блэкберн написала:

«5000-летняя история Китая полна обмана и воровства. Некоторые вещи никогда не меняются».

И редактор европейского бюро китайского издания China Daily Чэн Вэйхуа оставил под этим сообщением короткий комментарий: «С...ка».

Комментарий набрал более 41 тысячи лайков против 19,6 отметок «нравится».

«Это самый расистский и невежественный американский сенатор, которого я только видел. С...ка по жизни, - добавил журналист. - Интересно, почему у Конгресса США рейтинг одобрения всего 9%? Это потому, что там есть люди вроде убогой Марши Блэкберн».

Политику потребовалось несколько дней, чтобы придумать достойный ответ:

«Чэн, ты марионетка Си Цзиньпина, мечтающего о мировом господстве. Начиная от площади Тяньаньмэнь до геноцида уйгуров - коммунистический Китай является экспертом в области уничтожения населения. Америка не склонится перед сексистскими коммунистами-головорезами», - написала Блэкберн.

Пользователи Твиттера разделились во мнениях. Американский конгрессмен Раджа Кришнамурти осудил Блэкберн, заметив, что ее слова, действительно, носят расистский характер. Этой же позиции придерживается главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзин:

«Когда китайцы формировали цивилизацию, борясь с обманом и воровством, предки американцев еще не ушли далеко от обезьян. Сегодня США преобразились, но жаль, что интеллектуальный уровень сенатора остался на уровне мартышки».

А вот ряд американских журналистов, напротив, поддержали жесткие заявления Блэкберн:

«Коммунистическая партия Китая хочет разрушить нашу демократию. Речь не о расизме, а о распространении тоталитаризма в XXI веке».

Интересно, поддержит ли Дональд Трамп полемику сенатора и китайских журналистов?