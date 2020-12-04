Елка в горшке и домашняя фотозона: сколько в Москве стоит Новый год в аренду

Зеленую новогоднюю красавицу можно взять в аренду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице уже началась подготовка к Новому году – украшают улицы, торговые центры, началась продажа подарков в праздничной упаковке. Живые елки уже стали доставлять в квартиры и офисы, большие компании подыскивают квартиры и коттеджи для празднования. Для комфортного празднования московские компании готовы дать в аренду машины, платья и даже бокалы. «КП» выяснила, сколько стоят в аренду атрибуты Нового года.

Елка в горшке

Сервис по аренде елей в кадках работает уже четыре года в Москве. Москвичи берут елочку домой или в офис. Такие же новогодние деревца ставят в кафе, салонах красоты, ресторанах, отелях.

- В этом году не будет импортных пихт и сосен (по понятным причинам). Зато будут наши, отечественные, но особенно живучие и пахучие. Цена в этом году антикризисная, - рассказала Людмила Булавкина, сооснователь сервиса аренды «Rentmania».

Арендованную елочку доставят домой, расскажут способы ухода. Ее можно нарядить игрушками и дождиком. После новогодних праздников заберут обратно в питомник. Весной елочки высадят на территории социальных учреждений Москвы и Подмосковья.

Москвичи берут елочку домой или в офис. Фото: Rentmania

Конкретно

Ель обыкновенная, ТТХ:

- высота – 1,7-2,0 м с учетом кадки (35см),

- диаметр – около 1 метра.

Сложно ли ухаживать за елочкой в кадке?

- поливать раз в 5 дней тремя литрами воды комнатной температуры,

- опрыскивать два раза в день водой комнатной температуры,

- беречь корневую систему от домашних животных,

- не ставить рядом с батареей и другими нагревательными приборами.

Что будет, если елка засохнет?

Ничего. Главное - не выбрасывать. Никаких штрафов не будет, организаторы заберут дерево - возможно, оно не засохло, и его еще можно восстановить.

Когда: доставляют елки с начала декабря, забирают после 14 января.

Стоимость: чем раньше вы оформите предзаказ, тем дешевле вам обойдется ее аренда.

Доставка: бесплатно в пределах МКАД, включая подъем на этаж и установку.

Сервис по аренде елей в кадках работает уже четыре года в Москве. Фото: Rentmania

Новогодняя сервировка

Для празднования Нового года можно взять в аренду все: от вилки до новогодней фотозоны. В каталоге есть бело-золотой стол, скатерти, салфетки, элементы декора, светодиодные олени и ели, новогодние шары. А также в аренду дают посуду: бокалы, рюмки, салатники, кастрюли, сковородки, чашки.

- Самое главное – выдержать один стиль, а также знать меру. Не стоит перегружать стол декором, ведь на нем особое место должны занимать блюда, - говорят в компании по аренде посуды и мебели Iqrent.

Взять в аренду посуду и мебель можно даже 31 декабря. Если вечерника будет сверх шумной и что-то разобьется, потеряется, то придется заплатить за это – стоимость ущерба сразу прописывают в договоре.

Когда: доставка возможна ежедневно с 9.00 до 21.00, а 31 декабря с 9.00 до 18.00.

Стоимость: первые сутки – 100%, вторые сутки – 70%. Доставка бесплатная от 1500 рублей. Аренда елки – 2500 рублей, олень светодиодный – 500 рублей, бокал – 99 рублей, стол банкетный – 10 000 рублей, скатерть – 850 рублей. Нужен залог – обсуждается.

Платье с блестками

Покупать дорогое праздничное платье с блестками в этом году как-то нерационально. Но быть красивой захочет быть любая девушка. Оптимальный вариант - взять новогоднее платье в аренду. Еще и деньги сэкономить можно.

- Бальное платье с пышной юбкой и кружевом напрокат обойдется 3900 рублей, кружевное коктейльное платье около 2900 рублей. У нас большой выбор, более 3500 моделей платьев и аксессуаров. Наряд мы сможем подогнать по длине и объемам. Залог за платье не нужен, цена за сутки, - рассказали в компании UniRenter. - После каждого клиента платье попадает в химчистку.

На сайте «Авито» также можно найти в аренду платье для праздника и классический пиджак для мужчины – от 3000 рублей.

Что еще можно взять в аренду на Новый год?

- белого мерседеса – от 2500 рублей в час,

- моторной яхты Timmerman 34M - 2 138 562 рублей за 10 часов,

- квартира-студия – от 1700 до 5000 рублей в сутки,

- звукового оборудования – от 3000 рублей в сутки,

- ретро-гирлянда, звезды или надписи – от 700 рублей в сутки,

- гирлянда-роса для звездного неба – от 5000 рублей в сутки,

- костюм Деда Мороза и Снегурочки – от 1000 рублей в сутки.