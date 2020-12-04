Потери в войне Азербайджана и Армении оказались равными. Что с этим не так

Степанакерт. На похоронах армянского военнослужащего, октябрь 2020 г. Станислав Красильников/ТАСС

«В ходе Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих наших Вооруженных Сил. Более 100 наших человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время в медицинских учреждениях продолжается лечение 1245 военнослужащих», - сообщило минобороны Азербайджана спустя почти месяц после окончания конфликта в Карабахе.

До этого заявления официальный Баку не оглашал никаких цифр по потерям. В то время, как армянская сторона ежедневно публиковала пофамильные списки своих погибших. И их количество ужасало – по 50-70 в день. В итоге Ереван и Степанакерт потерял убитыми 2718 человек. Это данные на начало декабря, подсчет и опознание погибших продолжаются до сих пор.

Уходя из своих сёл, многие армянские семьи сжигали дома. Фото: REUTERS

Как же получилось, что потери обеих сторон оказались примерно одинаковы? Ведь нападающие обычно несут потери в несколько раз больше обороняющихся. Есть, конечно, теория, что для равного паритета в потерях необходимо троекратное преимущество наступающих в живой силе. Однако его определенно не было.

Откуда же равенство?

Во первых, в озвученную Азербайджаном цифру не включены сирийские боевики, которых Турция перебрасывала в Карабах из Идлиба (это отрицается в Баку и Анкаре, но об этом заявляли разведки США, Франции и России). В интернете полно информации о похоронах того или иного «воина ислама», который погиб в борьбе с «неверными». А пленные сирийцы откровенно признавались, что в Карабахе турецкое командование (заметьте, не азербайджанское) использовало их в качестве пушечного мяса, первыми бросая в бой на армянские позиции (впрочем в Баку заявляли, что эти видеокадры - фейк). По разным данным Эрдоган поставил в Азербайджан от двух до трех тысяч штыков. Сколько из них вернулись домой – неизвестно. Но даже если предположить, что погибла треть сирийцев, приехавших воевать в Карабахе, соотношение все равно не складывается.

Да, в огромном количестве применялась дальнобойная артиллерия, да, ударные беспилотники не давали покоя армянским войскам. Но это не значит, что они не отвечали азербайджанцам. Отвечали, я видел это своими глазами.

Возможно, все-таки, цифра 2783 – не окончательная. В Сети всплывали видеоролики, на которых тела убитых солдат десятками закапывались в братские могилы – во время войны было не до сантиментов...

Однако, есть еще более необъяснимое в озвученных Баку цифрах – 1245 военнослужащих, находящихся на лечении. Раненых меньше убитых быть точно не может. Такого не было ни на одной войне.

Азербайджан. Местные жители молятся на похоронах погибшего во время боевых действий в Карабахе военнослужащего. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Для сравнения, в Первую мировую соотношение убитых и раненых достигало один к шести. В Великую Отечественную – один к пяти, в Афганистане – один к четырем. Даже если предположить, что половина раненых азербайджанцев уже выписались, все равно мы выходим на пропорцию один к одному, чего до сих пор не было в военной истории.

К слову, армянская сторона насчитывала у противника 7,5 тысяч убитыми. В Баку же полагали, что погибло около 5 тысяч армян. Если взять середину между этими данными и официальными и приплюсовать вероятные потери среди сирийских наемников, возможно, цифры будут ближе к истине?

Но как бы то ни было, даже исходя из только официальных данных Баку, Еревана и Степанакерта, в войне за Карабах за полтора месяца с обоих сторон погибли и пропали без вести 6 тысяч военных.

Много.

Не хотелось бы, что бы такое повторилось.

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