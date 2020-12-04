«Спортлото-2020»: в Москве состоялось гашение марки, выпущенной к 50-летию легендарной лотереи

Фото: Иван МАКЕЕВ

4 декабря в Министерстве спорта России прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 50-летию легендарной лотереи «Спортлото». Оттиск специально изготовленным штемпелем на марку поставили министр спорта РФ Олег Матыцин и генеральный директор «Столото» Антон Шапиро.

«БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА»

«Мы присутствуем при историческом событии, - сообщил журналистам Олег Матыцин. – Надеюсь, что мы продолжим активное взаимодействие с компанией Столото». Перед сегодняшней встречей мы обсудили с Антоном Аркадьевичем Шапиро возможность сотрудничества. Считаю, у этого сотрудничества есть большой потенциал. Участие наших граждан в лотерее позволит инвестировать в социально значимые проекты. Тем более что мы приступили к реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая направлена на оздоровление нации, вовлечение людей в занятия спортом, строительство современной инфраструктуры».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обратим внимание, что «Спортлото» - не просто исторический предшественник «Столото» - крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, который входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна. Это культурный, финансовый и спортивный феномен СССР.

Первый тираж лотереи «Спортлото» прошел 20 октября 1970 года. Создавалась она для финансирования спорта в Союзе – до 90% бюджета Госкомспорта формировалось за счет целевых отчислений. Каждый четвертый рубль в финансировании подготовки Олимпиады-80 поступил от «Спортлото». Благодаря этим деньгам появились спорткомплекс «Олимпийский», стадион в Лужниках, гребной канал и велотрек в Крылатском, бассейн «Чайка» в Москве, а также стадионы, дворцы спорта и базы для подготовки спортсменов в Ленинграде Минске, Киеве, Харькове, Одессе, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Алма-Ате и т.д.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты отмечают, что это было не удивительно: во времена СССР в лотереях участвовали 70% жителей СССР. «Спортлото» посвящали песни Владимир Высоцкий и Михаил Боярский, а Леонид Гайдай снял один из самых кассовых фильмов того времени — «Спортлото-82». Феноменальная история!

«ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ РОЗЫГРЫША»

Тираж почтовой марки, посвященной полувековому юбилею «Спортлото», составит 135 тысяч экземпляров. Цена – 50 рублей. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и штемпель специального гашения. Новые марки и конверты уже сегодня можно приобрести в отделениях почтовой связи по всей стране. Они пополнят коллекции российских и зарубежных филателистов, тем самым расскажут об истории самой популярной советской лотереи во всем мире.

«Главными критериями успеха государственных лотерей в России являются честность и прозрачность процесса розыгрыша, доступность билетов и безопасность, а также строгий контроль государства как за проведением розыгрышей, так и за выплатой выигрышей победителям, - напомнил генеральный директор «Столото» Антон Шапиро. - «Столото» – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей – поддерживает традиции советского лотерейного прошлого и несет ответственность за финансирование программ, направленных на развитие физической культуры и спорта».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вклад компании «Столото» в развитие российского спорта трудно переоценить. Отчисления от государственных лотерей на эти цели уже превышают 14 млрд рублей, а общие отчисления (в первую очередь - налоги) от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней превысили 27 млрд. рублей. Сумма выигрышей в государственные лотереи уже превысила 130 млрд. рублей. Или если говорить проще, то благодаря государственным лотереям в России каждую неделю становится на двадцать миллионеров больше.