Звезды на премии «Виктория»: Помолодевшая Долина, худой Киркоров и «голая» «Фабрика»

Пандемия пошла артисту только в плюс - Филипп постройнел, выглядит прекрасно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году из-за пандемии музыкальная премия «Виктория» основанная поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутыми радиохолдинга «ГПМ-Радио» Юрием Костиным, прошла впервые без зрителей, в формате телесъёмки.

- Как бы сейчас не было сложно артистам из-за безработицы, нужно переждать, не торопиться разрешать концерты, нужно подумать о людях, прежде всего о врачах, которые уже сейчас порой не справляются с потоком заболевших, -рассуждал за кулисами ведущий премии Александр Ревва. - Не только артисты пострадали, очень много отраслей без пяти минут банкроты. Мы тоже экономим. Я в этом году, например, буду для своих детей Дедом Морозом. Правда в прошлом году младшая дочь меня узнала в образе Мороза, подбежала и говорит: «Пап, ну хватит уже кривляться!» Дочки скоро будут писать письма Деду Морозу. Они обычно пишут, потом передают маме, а жена потом меня в магазин за куклами отправляет. Знаю, что в списках детских желаний гаджетов не будет. Мы стараемся ограничивать детей в этом плане. Страшно, когда ребёнок в гаджет влюбляется.

Александр Ревва Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за отсутствия концертов грустит и король сцены Филипп Киркоров. Хотя пандемия пошла артисту только в плюс - Филипп постройнел, выглядит прекрасно.

Ну и конечно, не может удержаться от демонстрации звёздных нарядов - кроссовок Луи Вуиттон почти за миллион рублей.

Кроссовки Луи Вуиттон почти за миллион рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Говорит, что из запасников своего огромного гардероба. Артист признался, что в пандемию с покупками стал скромнее. Плюс ко всему дома висит сотни новых вещей, которые он не успел показать поклонникам в силу отмены концертов.

- В этом году у меня почти не было концертов, я 8-9 месяцев не пел, был безработным. Но я нашел себя в семье, — говорит Филипп. — За корпоративы не беспокоюсь, будут — хорошо, не будут — переживу. Я от них не завишу.

Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ

Поддержал Киркоров и Басту, которого сейчас все ругают за многотысячный сольник в Ледовом.

- В метро все ездят, чего вы на него напали, — удивляется Филипп . — Я представляю, если бы это был мой концерт, что бы творилось! Вакцина есть, надо постепенно выбираться из тупика.

Олег Газманов Фото: Иван МАКЕЕВ

Удивила фанатов 65-летняя Лариса Долина, появившись на дорожке в дерзком мини-наряде с откровенным декольте. Артиста, судя по всему, снова села на свою знаменитую кефирную диету, похудела и поспешила продемонстрировать свою форму поклонникам.

Группа "Фабрика" Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожаром по красной дорожке пронеслась и солистка группы «Фабрика» Ира Тонева. Девушка вышла к репортёрам в пиджаке с весьма гостеприимным декольте. Точнее в блейзере, надетом на обнаженное тело. Понятно, что папарацци весь вечер не отходили от сексапильной красотки.

Полина Гагарина Фото: Иван МАКЕЕВ

Николай Басков похвастался за кулисами, что только вернулся из Мальдив.

- Я в отличной форме! В год быка войду настоящим жеребцом, - шутил артист.

Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ

КОГО НАГРАДИЛИ?

«Лучшая поп-исполнительница»:

Полина Гагарина. «Смотри»

«Лучший поп-исполнитель»:

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

«Лучшая поп-группа»:

Little Big. Uno

«Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»:

Николай Носков. «Живой»

«Поэт года»:

Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»

«Лучший хип-хоп исполнитель»:

Баста. «Страшно так жить»

«Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»:

Иван Дорн. «Чики»

Денис Клявер с женой Фото: Иван МАКЕЕВ

«Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»:

Сергей Трофимов. «Прости»

«Танцевальный хит года»:

Cream Soda & Хлеб. «Плачу на техно»

«Лучшее музыкальное видео»:

Little Big. Uno

«Композитор года»:

Константин Меладзе. «1+1»

«Концерт года»:

Николай Носков. «Живой»

«Онлайн-концерт года»:

Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko

«Песня года»:

Little Big. Uno

«Легенда отечественной эстрады»:

Лариса Долина

«Приз за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру»:

Игорь Матвиенко