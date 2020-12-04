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В 2021 году «Матрица-4» и другие крутые премьеры выйдут и в кино, и в интернете одновременно. Это станет началом конца эпохи кинорелизов

Такое новшество Warner Bros уже критикуют крупнейшие сети кинотеатров
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Четвертая часть "Матрицы" считается одной из самых ожидаемых новинок кинопроката в 2021 году.

Четвертая часть "Матрицы" считается одной из самых ожидаемых новинок кинопроката в 2021 году.

Рано или поздно — вне зависимости от эпохи коронавируса — человечество должно было прийти к этому. Кино- и интернет-премьеры синхронизируются. И первый шаг в этом направлении сделает крупнейший производитель кинопродукции — компания Warner Bros.

Долгожданная Дюна появится на киноэкранах и по подписке НВО МАХ одновременно.

Долгожданная Дюна появится на киноэкранах и по подписке НВО МАХ одновременно.

«Ворнеры» уже объявили о том, что в 2021 году при любых эпидемиологических раскладах состоятся премьеры самых ожидаемых и отложенных в этом году проектов. Это и есть уникальная стратегия на непредсказуемый новый год: «Матрица-4», «Отряд самоубийц», «Годзилла против Конга», «Дюна» и другие фильмы выпустят и в кино, и на платформе HBO Max (недоступной в России) сразу. И, как говорят, это станет первым мощным гвоздем в крышку гроба кинотеатров. Все-таки раньше премьера и эксклюзивное право показывать фильм полтора месяца были основным способом заработка для крупных сетей кинотеатров.

2021 год подарит нам блокбастер «Годзилла против Конга».

2021 год подарит нам блокбастер «Годзилла против Конга».

- Мы считаем, что это предложение выгодно как поклонникам кино, так и прокатчикам, - то ли шутят, то ли признаются WB в релизе. - Благодарим наших партнеров за сотрудничество и работу над этим инновационным решением в сложившихся обстоятельствах.

Ранее так планировалось поступить лишь с картиной «Чудо-женщина», которая так и не вышла в 2020 году. Но производители кино подумали и решили запустить в мир через все доступные потоки информации аж 17 премьер. Фильмы будут доступны подписчикам в качестве 4K HDR в течение месяца после релиза — при этом о планах на запуск сервиса HBO Max в России пока не сообщалось.

Очевидно, что благодаря этому событию начнет стремительно сужаться (а затем и пропадет) так называемое кинотеатральное окно — временная дистанция между премьерой в кинотеатрах и цифровым релизом — обычно составлявшая 90 дней. На фоне массового закрытия кинотеатров голливудские студии активно анализируют рынок и ищут пути выхода из кризиса, поэтому такой шаг смотрится весьма предсказуемым. Никому не выгодно ждать, пока пандемия закончится и народ хлынет в оффлайн-кинотеатры.

Кадр из сериала "Множественные святые Ньюарка".

Кадр из сериала "Множественные святые Ньюарка".

Вот список проектов, которые выйдут по новой системе проката Warner Bros. в следующем году: «Чудо-женщина 1984», «Матрица 4», «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», Mortal Kombat, «Том и Джерри», «Космический джем: Новое поколение», «Годзилла против Конга», «Множественные святые Ньюарка» (приквел «Клана Сопрано»), «Мелочи», «Иуда и черный мессия», «Воспоминание», «Злое», «Король Ричард» (фильм с Уиллом Смитом об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс), «Мужские слезы» Клина Иствуда с ним же в главной роли.

КультураКультура: кино

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