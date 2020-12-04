Шесть сценариев от штаба Тихановской — от «вторжения России» до бунта в окружении Лукашенко

Светлана Тихановская опубликовала 6 сценариев судьбы своей страны. Фото: REUTERS

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, находясь за пределами республики, опубликовал 6 сценариев - что будет дальше со страной. Вот они:

1. Президент или руководство страны идут на переговоры с оппозицией о проведении новых выборов.

2. Должность президента становится вакантной в связи с отставкой или арестом Лукашенко - и проводятся новые выборы.

3. Руководство страны ужесточает борьбу с протестами, вводится ЧП и военное положение.

4. Затягивание конституционной реформы - отсрочка от первых трех сценариев до весны.

5. Введение российских войск в республику и (или) ее включение в состав РФ.

6. Военный или номенклатурный переворот - освобождение поста президента.

«КП» обратилась за комментариями к экспертам.

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Вот мнение заместителя Института стран СНГ Владимира Жарихина.

- В сценариях штаба Тихановской есть "вторжение войск с востока». Что на это скажете?

- Штаб Тихановской планирует ввод российских войск в Белоруссию? А Генштабу российскому они свои планы уже представили? Какую дивизию отправлять — вот это все?

- Вы иронизируете, а у них еще есть про военный переворот в Минске — это на кого рассчитано?

- Этот план, во-первых, сделан для себя любимых. Этим людям необходимо оправдывать отсутствие конкретных действий со своей стороны. Приходится строить такие "планы". Хотя, вообще то говоря, когда в плане сразу шесть сценариев, это говорит о том, что нет ни одного.

- То есть?

- Такая явная демонстрации планов говорит о том, что они не собираются их воплощать. Планы подобного рода не оглашают, их реализуют. Когда говоришь противнику «имей ввиду, я буду действовать вот так!», значит тебе наплевать на реакцию противника.

Светлана Тихановская и ее соратники не признали свое поражение на выборах в Беларуси. Фото: REUTERS

- А на что не наплевать?

- Тебе надо отчитаться перед заказчиком о проделанной работе. А не реально реализовать то, что написано. Во всех 6 сценариях позиция штаба Тихановской видится пассивной.

- Оппозиция «в ожидании»?

- Какая то внешняя сила что-то делает, а эти ребята придут, когда все будет готово. Как принц на белом коне. Они свои действия в сценариях даже не прописывают - потому, что не знают, что конкретно им делать. В этом их проблема.

- Лукашенко тоже говорил о возможных сценариях — после принятия новой конституции.

- Александр Григорьевич почувствовал, что его в ближайшее время не снесут — и он «воспрял». И потому про новую конституцию уже как-то забывается. И, тем более, про новые выборы. Снова идет реверс к любимой теме — снижение цен на что нибудь, поставляемое из России.

- То есть сценарии оппозиции, которые штаб Тихановской выдает за главные — переговоры или отставка президента — ни к какому диалогу не ведут?

- Чтобы вести диалог, надо хотя бы показаться в стране. Вот Ленин правдами-неправдами, но доехал в апреле 1917 года до Петрограда. И только после этого власти с ним начали говорить. Если б он сидел в Швейцарии — с ним никто ничего обсуждать бы не стал. А «штаб Тихановской» - он «сидит в Швейцарии». Ильич до февраля 1917-го тоже строил некие планы, в том числе задержаться надолго в уютной стране среди гор.

- Один из вариантов белорусского сценария — «вторжение с Востока». То есть без «злых русских» - ну никак?

- Для них наиболее желательным стало бы вхождение росийских войск — мол, мы потому и покинули Минск, что у границ уже стояли вооруженные до зубов «боевые буряты». Ну, или любые другие "российские спецвойска". И тогда бы с героическими опозиционерами расправились.

- Такая чушь продается на Западе?

- Вообще-то, никакие части России вводить не надо. Москва давно сказала: это место, где никаких чужих войск не будет. Но, если вдруг появятся чужие — то сразу появятся и наши. После чего энтузиазм соседей из Польши и Литвы резко уменьшился. Но, вообще-то, Белоруссия находится под российским «ядерным зонтиком» — чем Минск и пользуется. И никакие внешние действия уже не нужны...

- Тихановская участвовала в составлении этого сценария?

- У нее филологическое образование. Могла запятые расставить, как литредактор.

- Лукашенко отреагирует на это план?

- Он иногда любит лишнее сказать, но по политтехнологическим канонам он обязан не заметить это. Ну, не царское это дело. А раз не заметил — то и нет никакого сценария. Вообще-то такой мог нарисовать любой второкурсник политологического факультета любого вуза. Разве что инопланетного вторжения не хватает.

- Почему в плане Запад не представлен никак?

- Так он же мягкий и пушистый! А то, что Запад по уши вмешался в белорусскую ситуацию - что же… Редактор, который правит и направляет, аккуратно вычеркнул все свое присутствие. И предрек мифическое российское присутствие. А Запад «просто наблюдает».

Светлана Тихановская нашла убежище в Литве. Фото: REUTERS

ВЗГЛЯД ИЗ МИНСКА

Выслушав «мнение из Москвы», "КП" обратилась к эксперту из Минска. Вот что сообщил нам старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

- Что удивило вас в 6 сценариях Тихановской?

- Оппозиционные силы пытаются рисовать для себя некую карту будущего. У нее есть внутренний потребитель — ему ряд вариантов покажется приемлемыми. А когда речь о «вводе российских войск» — это ориентация на западного потребителя. И намек на необходимость вкладываться в оппозицию, которая способна организовать сопротивлению "ордам с востока". Эти посылы должны показать, что штаб жив. И что он генерирует какие то идеи, потому что протесты без выхода и без цели снижаются. Тут показывают, что цели есть. Чтобы была поддержка — нужна угроза. А российская угроза - это то, на чем можно получать поддержку на Западе.

- В самой Белоруссии в «русское вторжение» кто-то верит?

- Скорее, нет. А для западного общества русское вторжение - «Идея Фикс». На «фабриках мыслей» западных красной нитью проходит то, что Россия "аннексирует Белоруссию". Что станет прямой угрозой НАТО, западным государствам. И мы должны сделать все, если такое случится, чтобы создать побольше проблем России. Такова реальность, в которой живут западные политики. И этот пункт появился не случайно. Рассчет на то, что сигнал на Западе поймут.

- Шестой сценарий — военный или номенклатурный переворот. И новые выборы...

- Они моделируют некое желаемое будущее без опоры на реальность. Не учитывают ни особенности белорусской системы, ни менталитет народа. Фигура Лукашенко сейчас консолидировала военных, силовиков и бюрократию. Если эту фигуру сейчас резко изъять - произойдет крушение системы. Это понимают все. Лукашенко озвучил свой сценарий с принятием новой конституции и новыми выборами. И человек выдвигается из системы — по сути, преемник. Им же, Лукашенко. Который бы устроил всех - в системе. Потому перевороты — сценарий вялый. Он реалистичным мог бы стать, если б оппозиция пришла во власть. Вот тогда военные могли бы на что-то решиться.

- А переговоры с оппозицией в настоящий момент не реальны?

- С Тихановской? Сомневаюсь. С Бабарико? Слабо верится. Может, активизируется старая оппозиция. Либо из оставшихся в Белоруссии возникнет ряд лидеров. Но пока власть на переговоры идти не спешит.

- С точки зрения оппозиции самым приемлемым был бы сценарий когда президент отстранен от власти — и эта должность становится вакантной?

- Видимо, да. Это их основная цель: сместить Лукашенко. И привести своего кандидата — ту же Тихановскую.

- Украинский вариант?

- По сути, да. Думают, что пройдет иными методами, но по факту — такими же. И в геополитическом смысле мы получим изъятие Белоруссии из интеграционных проектов вокруг России. Затем вовлечение Польши в полномасштабное оперирование на этой территории. А потом - все сценарии блокирования России. Такой геостратегический замах.

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