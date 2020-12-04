«Комсомолка» помогла 6 миллионам россиян связаться с лучшими врачами страны

«Комсомольская правда» совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустили онлайн-проект «Здоровый разговор». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никогда еще здоровье не беспокоило россиян так, как в уходящем 2020 году. Одним из последствий пандемии стало общее ухудшение здоровья людей, в том числе, психического.

Чтобы помочь людям не растеряться в новых реалиях, «Комсомольская правда» совместно с социальной сетью «Одноклассники» в начале осени запустили онлайн-проект «Здоровый разговор». Каждую пятницу осени одни из лучших врачей России проводили в прямом эфире лекции по своему профилю для наших зрителей и отвечали на все поступающие от них вопросы.

Онлайн-лекции посмотрело 5 786 325 зрителей. В записи их можно увидеть и послушать в любое удобное время в группе «Комсомольской правды» в «Одноклассниках».

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета Михаил Полуэктов рассказал о том, как можно лечиться сном.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова подняла тему старческой саркопении у молодых людей.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов предупредил об осложнениях после коронавируса и проинформировал, как проверить состояние легких.

Психолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им Г.В. Плеханова Инга Корягина давала советы, как смириться с возрастом.

Невролог Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, доктор медицинских наук Олег Виноградов рассказал о профилактике инсультов.

Хирург-онколог Университетской клинической больницы №1 Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Сергей Викторович Осминин общался со зрителями на тему болезни века – изжоги.

Заведующая лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений, кандидат медицинских наук Российского геронтологического научно-клинического центра Екатерина Наильевна Дудинская говорила, как снизить риски остеопороза.

Директор Национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Георгиевна Мокрышева и заместитель директора НМИЦ Эндокринологии по координации эндокринологической службы, член-корреспондет РАН Екатерина Анатольевна Трошина подняли важную для россиян тему – профилактики дефицита йода.

Профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-гепатолог, член Европейской ассоциации по изучению печени Алексей Олегович Буеверов обратил внимание россиян на хеликобактер – именно этот микроб объединяет гастрит, язву и рак желудка.

Практикующий стоматолог-хирург, кандидат медицинских наук, доцент Сеченовского университета Алла Анатольевна Скакодуб говорила о пародонтозе и о том, как его лечить.

Профессор, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Борисович Данилов рассказал любопытные факты о боли и дал советы, как ею управлять.

Заведующий отделением диабетической ретинопатии и офтальмохирургии НМИЦ Эндокринологии, доктор медицинских наук Липатов Дмитрий Валентинович консультировал на тему болезней зрения.

Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Владимировна Пугачева рассказала о правилах здорового питания.

Хирург-онколог Университетской клинической больницы №1 Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Сергей Осминин отвечал на вопросы о болезнях желудка.

«Комсомолка» продолжит внедрять социально значимые видеоформаты и в следующем году. Надеемся, он принесет всем нам больше здоровья и радости!