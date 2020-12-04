Анна Нетребко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Нетребко несколько лет назад была помолвлена с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. В сентябре 2008 года 37-летняя на тот момент певица родила от него сына Тьяго Аруа. А в ноябре 2013 года оперная прима ушла от отца своего единственного ребенка. Через два года она вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Он усыновил Тьяго, который родился с особенностями развития.

На днях Анна Нетребко откровенно рассказала о болезни сына Тьяго. "Детям с аутизмом не нужна никакая медицина. Таким людям можно лишь дать возможность работать и жить самостоятельно", - поведала в эфире "Открытой студии" на телеканале "78" оперная прима.

По ее словам, Тьяго нравится современное искусств. "Инсталляции, абстрактная живопись. Он любит странные вещи, например, картины Сальвадора Дали, «черноватые» картины. Он очень сладкий ребенок, добрый, открытый", - с улыбкой говорит о мальчике Анна.

Сын унаследовал от мамы и папы хороший голос и слух. Однако петь не хочет. "Ему нравится тромбон, но быть он хочет аниматором - делать мультфильмы", - делится Нетребко.

Правда, делать для этого Тьяго пока ничего не желает. Мама пытается ему объяснить, что нужно учиться и много читать. "А он же хитренький! Аутист - аутист, но когда ему что-то надо, он все понимает. Такого плана аутистов как Тьяго очень много, но с такими детьми нужно работать", - рассуждает певица.

Воспитывать сына ей помогает муж Юсиф Эйвазов. Скоро супруги отпразднуют пятилетнюю годовщину свадьбы. "Дерево посадим. Думаю, что ничего особо нас не ожидает. Друзья к нам не приедут. Сами по себе как-нибудь отпразднуем", - сообщила Нетребко.