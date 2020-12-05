Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков расскажет о зимней сессии и дистанте: прямая онлайн-трансляция из студии Радио "Комсомольская правда"

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 6 декабря, на прямом эфире на Радио «КП» (97,2 FM в Москве) – министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков.

Разговор пойдет о судьбе иностранных студентов, которых «отчисляют» из вузов или не допускают к занятиям, о том, как будет проходить зимняя сессия наших студентов в условиях пандемии, удалось ли по сравнению с весенним периодом, обучить преподавателей работать в дистанте. А также – о том, сколько бюджетных мест в вузах будет в следующем году. На какие специальности будет сокращен набор, а на какие увеличен.

Кроме того, министр ответит на вопросы радиослушателей.

Ведущие эфира – Александр Милкус и Дарья Завгородняя.

Начало эфира в 13.30 по московскому времени. Одновременно видеотрансляция будет идти сайте kp.ru и на канале Радио «КП» на youtube.com.