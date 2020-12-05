Россия отказала в гражданстве командиру ополченцев Донбасса: «Не фиг было предавать свою страну»

Сергей Завдовеев. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Единственное хорошее в этой новости – «Француза» не стали выдавать Украине, а могли. В 2016-19 годах он прошел целый вал попыток выдать ополченцев с территории России на Украину, по запросам «коллег» - силовиков из Киева. Неимоверными усилиями журналистов и просто неравнодушных людей, почти всех ополченцев удалось отбить через запросы депутатов, выступления в Госдуме и публичные скандалы. Некоторых успевали забрать прямо с границы под Белгородом.

На Украине практически все участники восстания на Донбассе выявлены, подсчитаны и занесены в базу «Миротворец». База давно должна была быть закрыта, после грозного окрика европейских политиков, но, как известно, здравствует до сих пор и «Державная Варта» (госпогранслужба) Украины, не стесняясь «пробивает» по ней всех въезжающих в эту страну. Засветившимся на «Миротворце», грозят серьезные разбирательства в СБУ, в лучшем случае. В худшем - ополченцев на Украине родине ждут серьезные сроки – от десяти лет, без исключений.

В этом году, судя по истории с «Французом», тема получила новое развитие. Год назад, когда начал действовать режим упрощенного получения гражданства России, Сергей Завдовеев подал документы и стал ждать. Итогом ожидания стала бумага из миграционной службы ДНР:

Бумага из миграционной службы ДНР. Фото: Личный архив героя публикации

«Сообщаем Вам, что решением ГУ МВД России по Ростовской области Ваше заявление о приеме в гражданство Российской федерации отклонено на основании пункта А части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62 -ФЗ (заявитель выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации).

Приехали.

Некоторые сомнения были, я занимался судьбами ополченцев, которых выдавали с территории России. Варианты случались разные. На кого-то были заведены дела за банальную уголовщину, случившуюся задолго до 2014 года. Еще один случай, с которым сталкивался лично – ополченца выдавали в Молдавию. В разговоре с ним выяснилось, что в России он умудрился получить срок за наркотики… Но, Сергей Завдовеев, коренной житель Донбасса, командир очень известный, один из первых, поднявшихся весной 2014 года, три ранения, куча наград в том числе и российских…

Позвонил «Французу» в ДНР:

- Как так вышло? Откуда взялась эта формулировка в бумаге: «заявитель выступает против изменения основ конституционного строя Российской Федерации»? «Француз» не удивился:

- Думаешь, я тут один такой? Вообще, российское гражданство сейчас проще получить гражданину Украины по ту сторону фронта, который нигде не состоял, ни в чем не участвовал. Съездил в Донецк, сдал документы, через пару месяцев получил гражданство.

- А ты почему стал нежелателен?

- На Украине на меня были заведены уголовные дела «терроризм» и «организация незаконных вооруженных формирований». Более того, меня на Украине судили заочно, приговорили к 16 годам и подали на розыск в Интерпол. Это было еще в 2015 году, после Дебальцевской операции, когда мы брали Логвиново и в перестрелке с нами погиб начальник штаба АТО Украины. Тогда они завели целую пачку уголовных дел, мне даже приходили смс: «Явиться в суд в Киев». Мое предположение – причина отказа именно в этом. Человек, на которого заведены уголовные дела, российское гражданство получить не может, в законе это четко прописано.

Сергей Завдовеев командир очень известный: три ранения, куча наград в том числе и российских… Фото: из личного архива

- То есть, Россия в данном случае руководствуется интересами Украины?

- Да, я думаю сидят там в миграционке какие-то клерки, пробили по Интерполу: «В розыске». Отказать! Самое любопытное и непонятное, что год назад дети и жена под моей фамилией получили российское гражданство в течение месяца – мы вместе подавали документы. А меня успокоили, мол тебя проверяют, всех военных и офицеров проверяют долго. Ну вот. Проверили. Непонятно только, как дали гражданство членам семьи «террориста»…

Но есть и неприятная деталь. Был звонок мне из миграционной службы РФ в селе Покровское (там выдают большинство российских паспортов гражданам ДНР). Вот в разговоре с миграционкой, женский голос мне сказал примерно следующее, я не точно цитирую, но суть была такая: «Не фиг было предавать свою страну, воевать с оружием в руках против своих же украинцев, тогда бы получил паспорт». Вообще нормально такое услышать от миграционной службы Ростовской области? У меня аж мурашки пошли. У меня брат в бою погиб, у самого три ранения. Что же это такое?! В итоге, моя семья - граждане Росси, у меня - временный паспорт ДНР, на Украине меня - посадят, из любой другой страны - выдадут. Такая вот хрень…

Это было самое точное слово, описывающее это ситуацию. Я пообещал разобраться, как обычно, через общественный резонанс, с помощью нашей газеты. В первый раз что ли такое?

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации и реакцией соответствующих органов.

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