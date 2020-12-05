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Две участницы международного фестиваля молодых кинематографистов "Кинопроба" умерли от коронавируса

Судьба еще троих заболевших остается неизвестной
Владимир БУЛКИНВладимир БУЛКИН
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Две участницы международного фестиваля молодых кинематографистов "Кинопроба" умерли от коронавируса

Две участницы международного фестиваля молодых кинематографистов "Кинопроба" умерли от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшными реалиями поделился на своей страничке шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков. От ковида умерли две молодые девушки 21 и 26 лет. Фестиваль открылся в Екатеринбурге 1 декабря. А в пятницу, 4 декабря здесь должно было состояться одно из главных событий фестиваля: так называемый питчинг, то есть публичная презентация и защита анимационных проектов.

Из четырехсот желающих принять участие в питчинге жюри выбрало 15 лучших авторов, однако накануне мероприятия стало известно, что пятеро из пятнадцати - заболели коронавирусом, а вскоре пришло шокирующее известие: умерла одна из участниц. Шуре Грушиной был всего 21 год, в этом году девочка закончила Московский Государственный университет культуры и искусства и мечтала о карьере в анимации.

Но это еще не все.

- В день питчинга, утром, выяснилось, что зараза унесла жизнь еще одной юной талантливой девушки - 26-летней Наташи Мальгиной, - отмечает Капков.

Наташа работала официанткой в Санкт-Петербурге, писала рассказы и получила основные знания в области мультипликации самостоятельно.

Несмотря на то, что питчинг закончился вчера, организаторы конкурса не знают о судьбе еще трех заболевших. Предполагалось, что они смогут выступить онлайн, но перестали выходить на связь.

- Очень хочется верить, что просто передумали, - говорит Сергей Капков.

Фестиваль в Екатеринбурге проходит уже в 17 раз, но, похоже, в этом году он запомнится ужасающей статистикой. Треть участников из разных концов страны заболели, двое скончались, судьба троих - неизвестна. При этом все заболевшие - не из группы риска, они - молодые, целеустремленные, талантливые и почти дети.

Мы, как и организаторы конкурса, надеемся, что с тремя участниками все хорошо и они дадут о себе знать.

Еще раз берегите себя.

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