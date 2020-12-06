Последний чемпион: Умер Виктор Понедельник, забивший самый важный мяч в истории страны

Виктор Понедельник. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Много лет из-за проблем со зрением он ходил в темных очках. Но футбол он, как и в юности, скорее чувствовал, чем просто видел.

Он был мальчишкой из послевоенного Ростова, полубандитского, полуголодного. Его отец работал журналистом, даже в «Комсомольской правде» работал. Сам Виктор отлично играл в футбол. За команду мастеров ростовского СКА, за сборную СССР. И конечно, по логике должен был уехать с Дона. В Москву, в Ленинград, в Киев. Но никак не мог. Так всю свою яркую карьеру и отыграл в СКА. Числился в ЦСКА – ноль игр. Числился в «Спартаке» - ноль игр. Только СКА. И только Ростов.

Легендой он стал в 1960-м. В Париже в финале самого первого чемпионата Европы сборная СССР рубилась с Югославией. Рубилась – это не красного словца. Наши с «югами» бились насмерть. За несколько лет до того финала советская команда проиграла, так после этого распустили сильнейших клуб страны – ЦДКА. Им было что друг другу припомнить, а тут еще политические накачки от руководства…

У нас была великая команда. Яшин в воротах! Основное время – ничья 1:1. У нас гол на счету торпедовца Славы Метревели. А в дополнительное время – Понедельник забивает главный год в истории СССР. Тогда казалось, что наши футболисты еще много чего навыигрывают. Но увы. Кроме того титула и двух побед в олимпийских финалах (1956 и 1988) нет у нас и нет ничего...

Игроки сборной команды СССР по футболу в 1960 году. Фото: Мастюков Валентин/ТАСС

Тогда на Эйфелевой башне в честь чемпионов устроили банкет. Понедельнику, Метревели, Бубукину, Нетто и многим другим предлагал контракты сам Сантьяго Бернабеу, президент «Реала». По легенде он протянул Яшину чековую книжку, чтобы тот сам вписал сумму контракта с «Реалом». Яшин и все остальные, вместе с партийными работниками и товарищами из КГБ, гордо отказались.

Понедельник умел рассказывать. Например, как сбил обезьяну с ворот во время игры с Мали. У местного вратаря она была как талисман. Он ее к воротам привязывал, что в те непосредственные времена казалось делом обычным. Понедельник случайно мячом задел животное, которое, к счастью, совсем не пострадало.

После завершения футбольной карьеры, неприлично короткой, ему и 30 не было тогда, Виктор Владимирович немного потренировал, а потом… бросился в журналистику. Футбол он знал, писать умел. Несколько лет Понедельник руководил главным советским изданием о спорте номер один – журналом «Футбол».

Совсем недавно мы всем миром оплакивали Диего Марадону. В это время, как оказалось, последние дни на этой земле проводил великий футболист из России. Легенда, о которой не то, чтобы забыли. Скорее всем было наплевать… Чужие фамилии звучат ярче.

Сейчас он ушел. И присоединился к ко всем своим ребятам, с которыми 10 июля 1960 года выиграл чемпионат Европы. Ровно 60 лет назад. Чемпионат Европы-2020, который отменили из-за пандемии, должен был стать празднованием этого события.

Праздновать будут в 2021-м. Но на торжествах не будет ни одного из первых чемпионов. Понедельник был последним, остававшимся в живых. Прощайте, Виктор Владимирович! Спасибо вам за все.

И знайте, мы вас помним. И навсегда запомним весь тот золотой без кавычек состав:

Лев Яшин, Гиви Чохели, Анатолий Масленкин, Анатолий Крутиков, Юрий Войнов, Игорь Нетто, Слава Метревели, Валентин Иванов, Валентин Бубукин, Михаил Месхи. Главный тренер – Гавриил Качалин.