«Вообще не стареет!»: Омолодившаяся София Ротару спела на «Песне года» бесплатно

73-летняя звезда прилетела на главный фестиваль из Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пандемию София Ротару уединилась со своей семьей на даче в Киеве. Испугавшись коронавируса, 73-летняя артистка даже отказалась от новогодних корпоративов.

Плюс ко всему визит Ротару к новогоднему столу обошёлся бы заказчикам в кругленькую сумму.

-У Софии Михайловны были заказы на Новый год, но она пока не дала никому согласней. Границы закрыты, пришлось бы через Стамбул или Минск лететь, -объясняет концертный директор Ротару Сергей Лавров.- Артистка ладно, но с ней же еще коллектив. А это большие расходы. Поэтому проще заказать Николая Баскова, который в Москве сидит.

Плюс гонорар у Ротару в евро, поэтому очень дорого ее везти.

Но Игорю Крутому София Михайловна не могла отказать, они давно дружат. Пока она только дала согласие Игорю Крутому на бесплатное выступление на съемках фестиваля «Песня года». Заранее прилетела в Москву и села на двухнедельный карантин.

В ВТБ-арена, где в этом году отгремел главный песенный фестиваль, Ротару приехала в игривом розовом пуховике, закрыв лицо гламурной маской.

«Вообще не стареет!», «Невероятная красавица!» - шептались в закулисье коллеги Софии Михайловны.

В пандемию София Ротару уединилась со своей семьей на даче в Киеве. Испугавшись коронавируса, 73-летняя артистка даже отказалась от новогодних корпоративов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

73-летняя артистка сразила публику не только своим выступлением, но и молодым лицом. Как Ротару удаётся так молодо выглядеть в ее годы, конечно, загадка. Понятно, что наверняка была пластика, хорошо поработали косметологи, но все сделано так филигранно, без следов каких-либо вмешательств. Стройная, красивая, молодая.

-Моя внешность -прежде всего, это родительские гены, - объясняла в давнем интервью kp.ru София Михайловна. - Спасибо Богу, что от них мне досталось все лучшее. А чтобы сохранить такую внешность надолго нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру. Люблю сауну, массаж, спорт, рыбалку. Внешность – это часть моей работы, поэтому я прилагаю много усилий, чтобы хорошо выглядеть. Сейчас для того, чтобы выходить на сцену, заниматься любимым делом, я прошу у бога только одного-здоровья.

-Красота София Ротару - это, безусловно, сочетание прекрасной генетики с шедеврально осуществлёнными блефаропластикой (подтяжка век), ринопластикой (изменение формы носа) и хирургической подтяжкой средней и нижней трети лица, - говорит косметолог Марта Орлова. - Безусловно, артистка нуждается в постоянной поддержке различными косметологическими процедурами, в том числе, инъекциями. Но делает все очень аккуратно, со вкусом.