Как пройдет жеребьевка отборочного турнира к ЧМ-2022: 55 претендентов на 13 мест

7 декабря в Цюрихе состоится церемония жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022. Фото: Shutterstock

7 декабря в Цюрихе состоится церемония жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022. На 13 мест в финальном турнире в Катаре претендует 55 сборных. России, попавшей в 3-ю корзину будет непросто. Главное, что нужно знать перед жеребьевкой.

Отбор в Европе к Чемпионату мира 2022 будет очень жестким. Напрямую в Катар попадут только победители 10 отборочных групп.

Занявшие вторые места сборные и две команды из Лиги Наций выходят в стыковые матчи. Но сложность в том, что 12 претендентов смогут оспаривать только 3 места. То есть стыковые матчи будут с полуфиналами и финалом.

Все это значит, что как никогда важно занять первое место. Сборной России сделать это будет непросто. Перед жеребьевкой она попала в 3-ю по силе корзину команд.

Состав корзин

1-я корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

2-я корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

3-я корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

4-я корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

5-я корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

6-я корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Дополнительные ограничения: Сборная России не сможет попасть в одну группу с Украиной и Косово по политическим причинам. Есть такие же ограничения и у других команд. В одну группу также не смогут попасть сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.