Жирные Венеры палеолита не дают покоя ученым

Самая древняя и самая толстая Венера (на снимке) балы обнаружена на территории нынешней Германии.

Венерами каменного века называют фигурки из слоновой кости, камня, глины, изображающие женщин очень пышных форм – гораздо пышнее, чем те, которыми обладала мадам Грицацуева, знойная женщина, мечта поэта.

Фигурки небольшие - от 5 до 15 сантиметров. Их находят почти во всех местах, в которых обитали древние люди. Венерам - десятки тысяч лет. Самой старой и самой тучной (6 сантиметров, бивень мамонта) от 35 до 40 тысяч лет. Ее обнаружили в 2008 году пещере Холе-Фельс (Hohle Fels) в юго-западной Германии.

На голову Венеры Виллендорфской зачем-то надели вязанную шапочку.

Ученые, дивясь первобытным ваятелям, естественно, задавались вопросом: почему те изображали представительниц прекрасного пола такими странными - отягощенными избыточным весом. Образы, которые, в итоге, рождались, никак не укладываются в наши представления о женщинах того далекого и голодного времени – скорее страдающих не от ожирения, а от недоедания. По крайне мере, во всех, даже научно-популярных фильмах, да и на картинках в учебниках нам рисуют совсем другой образ – эдакого тщедушного создания с обвисшими молочными железами, похожими на уши спаниеля.

Еще одна странность: не все сохранившиеся фигурки с головами. Например, у той, что из немецкой пещеры, вместо неё какой-то небольшой шарик. У Венеры Виллендорфской (11 сантиметров, оолитовый известняк) голова имеется, но она вся затянута подобием вязаной шапочки. Будто бы голову в то время считали не самой важной частью женщины и не достойной внимания.

Зато бедра, грудь и половые органы изображены со всем старанием, в подробностях и в гипертрофированном виде. А гениталии с ярко выраженными большими половыми губами порой занимают аж четверть фигурки. Это явно должно было что-то значить.

«Венера Ренанкура» (4 сантиметра, известняк, 23 тысячи лет) найдена на севере Франции в окрестностях Амьена.

Все найденные на сегодня Венеры – их примерно 200 штук - учтены и включены в специальный каталог Dons Maps.Его проанализировали американские ученые, небольшой коллектив которых возглавлял Ричард Джонсон (Richard Johnson) из Университета Колорадо (University of Colorado). Они подметили, что не все Венеры упитаны в равной мере. У одних индекс массы тела выше, у других ниже.

Дальнейшие изыскания продемонстрировали: чем севернее и ближе к подступившим ледникам обнаруживались Венеры, тем тучнее они выглядели. Южные – из более теплой местности, оставшейся кое-где в ледниковый период – были вообще вполне пристойного вида. Плотные, но не чрезмерно - даже по нынешним меркам.

Венеры, из числа тех, которых изучали антропологи и медики.

Как логично рассудили ученые, чем дальше на север, тем хуже с пропитанием. Что, скорее всего, и отразилось в изобразительном искусстве мастеров палеолита.

Гипотеза Джонсона и коллег, которую они изложили в журнале Obesity такова: фигурки ожиревших женщин являли собой мечту о лучшей жизни. Визуализировали представления об идеальном телосложении – для своей местности, которое бы позволило выносить потомство практически в невыносимых условиях – в голоде и холоде.

Может быть, наши далекие предки были правы? «Пока толстый сохнет, худой сдохнет!», - гласит старинная русская пословица, справедливость которой подтвердили недавние исследования датских медиков из отделения клинической эпидемиологии больницы при Орхусском университете (Aarhus University Hospital’s Department of Clinical Epidemiology).

Фигурки могли служить амулетами, которые носили на шее и передавали из поколения в поколение в надежде, что получившие их женщины забеременеют, благополучно выносят плод, родят, выкормят ребенка и, может быть, сами когда-нибудь отъедятся. Древние в этом смысле были очень впечатлительными – верили в магическую силу амулетов.

Венеры, из числа тех, которых изучали антропологи и медики.

Популярна, правда, и другая версия - близкая, но все же альтернативная. Мол, фигурки с гипертрофированными половыми признаками – ритуальные. Изображают божества. И своими пышными формами символизируют то ли плодородие, то ли плодовитость, то ли женскую сексуальность.

Кто прав? В обоих гипотезах есть логика. Но нет ответа на вопрос: откуда в каменном веке было знать, что женщины вообще могут быть такими?

По словам Елены Воронцовой - заместителя директора по научной работе НИИ и Музея антропологии МГУ, тип ожирения Венер каменного века передан на редкость реалистично с физиологической точки зрения – так, что он подпадает под современные классификации.

А не ваяли ли пещерные скульпторы с натуры? Вдруг и в голодном палеолите женщины страдали ожирением? Пусть редко, но встречались. И настолько поражали воображение очевидцев, что удостаивались чести быть увековеченными.

Увы, по сохранившимся останкам не определить, какого точно телосложения были первобытные представительницы прекрасного пола на самом деле.

ПРОГНОЗ

Венеры еще своё возьмут

- Человечество движется в сторону избыточного веса, - считает Стефен Стернс (Stephen Stearns), эволюционный биолог из Йельского Университета (Yale University). Дело, по его мнению, даже не в том, что число разжиревших людей множится год от года, а в более тонких тенденциях – простите уж за невольный каламбур. Облик человек будущего напрямую связан с процессами репродукции. И определяется потомством, которое способны дать женщины определенного типа.

Суть доводов Стернса проста: если более плодовитыми и генетически сильными окажутся, к примеру, высокие и худые, то такие женщины и составят большинство. Вооружившись этой дебютной идеей, ученый стал искать репродуктивных лидеров. Но среди высоких и худых их не нашел.

Вместе с коллегами эволюционный биолог поднял данные масштабного исследования, проведенного в американском штате Массачусетс. Оно началось еще в 1948 году - охватило три поколения и несколько десятков тысяч представительниц прекрасного пола. Среди собранной информации имелись сведения о начале и конце репродуктивного периода, о росте, весе, кровяном давлении, количестве холестерина, состоянии сердца и, самое главное, о числе детей.

Выяснилось: низкорослые и упитанные женщины заводили больше детей, чем их высокие и худощавые конкурентки. Аналогичным образом проявляли себя и женщины с более низкими уровнями кровяного давления и холестерина. Их потомство тоже было обильным.

Рост, вес и прочие генетические особенности исправно передавались последующим поколениям. Упитанные женщины рожали очень похожих дочерей, которые, в свою очередь, тоже стремились завести больше детей.

Заглянув в будущее - на 10 поколений, ученый подсчитал: через 400 лет женщины станут ниже в среднем на 2 сантиметра. То есть потолстеют, прибавив в весе по килограмму. Но при этом они будут иметь очень здоровые сердца. Детородный период в среднем увеличится на 15 месяцев.

Если тенденция, выявленная Стернсом, сохранится, то через 40 тысяч лет все женщины будут такими, какими они сами при явном попустительстве тогдашних мужчин мечтали стать еще 40 тысяч лет назад – жирными, но плодовитыми Венерами.