Ставка больше, чем спорт

Одной из отраслей экономики, где можно увеличить сборы на выполнение социальных обязательств, выбрана букмекерская деятельность. Фото: Shutterstock

Растущий дефицит российского бюджета из-за последствий пандемии вынуждает государство предпринимать решительные шаги по поиску дополнительных источников доходов. Логично, что одной из таких отраслей экономики, где можно увеличить сборы на выполнение социальных обязательств, выбрана букмекерская деятельность. Еще в октябре нынешнего года президент поддержал предложение Минфина вдвое увеличить целевые отчисление от организаторов азартных игр в букмекерских конторах в пользу государства.

Если сейчас на развитие спорта идет 5% от доходов каждой букмекерской конторы (но не менее 15 млн рублей), то согласно инициативе ведомства Антона Силуанова эта планка повысится не менее, чем до 10% (и не менее 30 млн рублей). Казалось бы, решение, устраивающее всех – бюджет получит дополнительные средства (а только за 2019-й год их отчисления составили 1,2 млрд рублей, то есть можно предположить, что эта сумма выросла бы, минимум, вдвое), а сами организаторы ставок на спорт – четкие и понятные правила игры.

Однако в дело вмешались депутаты Государственной думы от «Единой России» Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин, подготовившие конкурирующий законопроект. В результате его принятия отчисления в бюджет могут не то, что не увеличиться, но даже сократиться. При этом будет создана некая бюрократическая прослойка через который должны проходить все сборы. В итоге, пострадает финансирование как детско-юношеского спорта, так и профессиональных команд.

Кто же окажется выгодоприобретателем? Этот вопрос, пожалуй, на данный момент можно признать риторическим. Ответ на него сегодня могут дать, наверное, лишь сами депутаты Станкевич и Дерябкин, столь рьяно взявшиеся за реформирование деликатной отрасли. Любопытно, что оба автора законопроекта решили отрегулировать отрасль, к которой прежде не имели никакого отношения. Станкевич — кадровый военный, Герой России, член комитета ГД по аграрной политике, а Дерябкин большую часть жизни проработал в судоремонтной отрасли, а в Госдуме состоит в комитете по транспорту и строительству.

На некоторые подозрения в лоббистских усилиях «слуг народа» наводит поспешность, с которой инициативу Госдумы принялись претворять в жизнь. Буквально за пару недель законопроект не только был подготовлен и одобрен комитетом по экономической политики Госдумы, но и рекомендован к принятию в первом чтении уже 8 декабря текущего года. Умеют же быстро работать, заметит иной наблюдатель, вспомнив о том, как долго порой маринуются в комитетах нужные для страны законы.

По всей видимости, депутаты хотели бы сработать на опережение, учитывая, что поручение президента Минфину об увеличении сборов с букмекеров имеет срок до 1 марта 2021 года.

Итак, что предлагают Станкевич и Дерябкин. Вместо увеличения взносов с 5% до 10% от прибыли снизить их до 1%, но зато брать его с каждой совершенной в стране ставки, будь она сделана в интернете или в офлайн-конторе. Кроме того, по замыслу авторов, должна быть создана квази-государственная компания под названием Единый регулятор азартных игр. А для ее обслуживания еще одна организация - государственный центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, которая должна в режиме реального времени мониторить все принятые ставки в стране, а также контролировать и распределять денежные поступления от букмекерских контор. Эдакий «большой брат» от мира азарта.

Министерство финансов РФ подготовило негативный отзыв на законопроект, отметив, что создание дополнительного регулирующего органа прямо противоречит поручению президента по этому вопросу. В скобках от себя заметим, что оно противоречит и логике предложенной премьером Мишустиным административной реформы, которая предполагает сокращение чиновного аппарата и избыточных функций, а вовсе не их дополнительное раздутие.

На противоречия в тексте законопроекта Станкевича-Дерябкина обращает внимание и отзыв Федеральной налоговой службы. В частности, сомнительным представляется необходимость букмекеров предоставлять данные учета участников азартных игр создаваемому оператору. При этом периодичность и сроки предоставления указанных данных законопроектом никак не устанавливаются.

В Министерстве юстиции РФ также сообщили о «наличии замечаний концептуального характера по законопроекту». К таковым, по мнению Минюста, относятся следующие:

- Полномочия Единого регулятора азартных игр сводятся только к удержанию и перечислению целевых отчислений. Целесообразность создания новой публично-правовой компании с таким небольшим функционалом находится под вопросом, особенно в свете оптимизации институтов развития.

- К тому же новому оператору даются значительные, но формально неопределенные полномочия. Например, создание условий для устойчивой экономической поддержки отрасли физической культуры и спорта.

- При этом непонятно, кто будет контролировать деятельность самого Единого регулятора азартных игр, в то время как контроль за деятельностью букмекерских контор четко прописан в законодательстве.

Наконец, Министерство спорта РФ призвало «к всесторонней проработке законопроекта… с участием в том числе спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг».

Таким образом, все заинтересованные ведомства федерального правительства обнаружили существенные недостатки в тексте подготовленного документа и рекомендовали его подготовить более тщательно прежде принятия к первому чтению.

Будет ли услышан парламентариями мнения коллег из исполнительной власти станет понятно в ближайшие дни. В противном случае мы рискуем стать свидетелями, выражаясь спортивной терминологией, клинча между Правительством РФ и Государственной думой. И если мотивация первых определена поручением главы государства, то интересы вторых пока ведомы лишь им одним. Трещать же чубы, по обыкновению, будут вовсе у третьей стороны – многострадального российского спорта, который в немалой степени кормится от букмекерских доходов.