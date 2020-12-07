Энтузиасты и военные пытаются расшифровать послания Земли

Так проходили испытания телефона Стабблфилда. Старинное фото случайно сохранилось до наших дней. Фото: ru.wikipedia.org

Земля пытается говорить с нами - то невнятным гулом и сдавленными голосами, в которых едва различимы слова, а то и резким, отрывистым криком. На заре радиотехники прозорливые инженеры, в первую очередь знаменитый Никола Тесла, пытались расшифровать послания нашей планеты. Сегодня в сверхсекретных лабораториях вновь создаются устройства, восходящие к забытым идеям XIX столетия. Журналист и любитель науки Евгений Арсюхин воссоздал старинное устройство и вступил в диалог с недрами.

Мобильный телефон времен Дикого Запада

Знаете ли вы, что мобильный телефон появился в 1882 году? Его придумал инженер Амос Эмерсон Долбер, и он работал через Землю. Тогда устройство оказалось громоздким и его быстро забыли. Ради забавы я воссоздал эту странную штуку (благо она простая, и в патенте четко описана), и она неожиданно стала, как говорят эзотерики, порталом в неведомый мир. Но сначала немного истории.

В 1876 году Александр Белл запатентовал свой телефон, но новинка шла в народ туго. Провода - вот была проблема. Телеграф работал на дешевых стальных проводах, телефон требовал дорогих, медных. Опутать ими весь земной шар? Многие думали, что это утопия. Профессор Долбер был из тех, кто изобрел телефон раньше Белла, но тот быстрее запатентовал открытие. «Ну погоди у меня», - думал Долбер и продолжал опыты.

Однажды он работал в своей лаборатории и обнаружил поразительную вещь. Он разговаривал с ассистентом по экспериментальному телефону собственной конструкции. Вдруг он понял, что провод давно отвалился, и все это время прибор работал без них. О, подумал Долбер, я изобрел сотовую связь! Оказалось, чтобы говорить, надо просто соединить аппарат с землей. Долбер и сам не понял, как это работает. Инженеры в интернет-форумах спорят, что это за штука такая, до сих пор. Но работает же, факт.

Босиком по прерии

Ковбои на Диком Западе оценили земляной мобильный, но Белл наступал: говорят, привычный нам телефон лоббировали производители медной проволоки. Долбер сдался и свой патент продал, но тут на горизонте вырисовывается мрачная фигура в кожаных штанах и с дробовиком за плечами, которую просто невозможно игнорировать. Минуточку, говорит фигура. Звали ее Натан Стабблфилд.

В 1892 году Стабблфилд дал в руки своему соседу Рейни Уэллсу какую-то штуку и велел отойти за сарай. Вдруг Уэллс услышал подле себя отчетливые слова: «Привет, Рейни», - и раздались они из этой вот коробочки. Чудо, подумал Рейни. Чудо, подумали фермерские дети в 1901 году, когда к ним обратился «Санта Клаус». Как вы догадались, это был Стабблфилд, который вещал от имени Санты с расстояния в полтора километра. Технологию Долбера он довел до совершенства.

У Натана не было образования от слова «вообще», зато этот ковбой был магом и геомантом, ходил по земле босиком, толковал о местах силы и верил, что Земля, если ее попросить, даст бесконечную энергию.

Стабблфилд познакомился с геомантией, когда сошелся с ветеранами телеграфных компаний. Среди них были так называемые лайнеры - люди, чуявшие землю и знавшие, где лучше всего тянуть провода. Натана поразили рассказы старых лайнеров о неких «особых» телеграфных линиях. Ночами аппараты на таких линиях вдруг оживали и передавали сообщения из ниоткуда. Как правило, Земля (а это была она) диктовала людям отрывистые слова и лишенные смысла предложения. Их считали посланиями из другого измерения.

Уже в 1902 году Стабблфилд устроил массовую демонстрацию земляного телефона для жителей Мюррея, но потерпел фиаско в Нью-Йорке: земля под мегаполисом была так отравлена полями, токами и прочими миазмами цивилизации, что отказывалась брать сигнал. Стабблфилд в отчаянии уединился на своей ферме.

В полном одиночестве он создал систему, которая позволяла ему видеть людей, пытавшихся прокрасться к ферме, за много миль. Однажды люди увидели, что его дом, деревья и сама земля как бы объяты холодным, несжигающим огнем невероятной силы. Накануне кончины изобретатель написал другу: «Я приблизился к открытию всей своей жизни. Прошлое - ничто, и мы сможем им управлять». Тело Стабблфилда нашли в его собственной постели. В комнате было тепло: жар исходил от двух гладко отполированных металлических зеркал, ни к чему не подключенных. Помещение было набито диковинным оборудованием. Власти перевезли артефакты в местный музей. О назначении большинства приборов нет даже догадок.

Машины во мраке

Я решил делать телефон Долбера и только приемную часть. Хотел послушать, о чем шепчет наша планета. Получился микст старины и современности: хотя конструкция - строго как в древнем патенте, прибор можно подключать к компьютеру. Глубокой ночью я начал испытания.

Мне показалось, что я попал в машинное отделение невероятного подземного завода. Вокруг гудели монотонные машины. Одни замолкали, другие вступали на их место. Я ждал очутиться в мире шепчущих голосов, а оказался в трюме «Титаника». То и дело принимались бормотать люди, мужчины и женщины, вместе и порознь, но я не мог выделить ни слова.

Компьютер показал: сигналы искусственные. Самое странное: на этих частотах (от 500 до 2000 герц) не должно быть ничего. Это мертвое Саргассово море эфира. Кто же это, или… что?

Тестирование системы «Амеба», которая, кажется, позволяет общаться под землей и под водой. Фото: slac.stanford.edu

Загадочные тоннели

Я взялся за поиски и наткнулся на загадочную статью. В декабре 2016 года издание Military Times публикует текст под заголовком «Новые передатчики, разработанные в DARPA, произведут революцию в военной связи». DARPA - это Агентство перспективных исследований при Пентагоне.

В заметке говорилось о проекте «Амеба»: группа ученых под руководством Троя Олссона придумала новый вид связи для нужд армии, - и да! - на тех самых частотах, куда меня привел старинный телефон Долбера. Система позволит общаться глубоко под землей, под водой: например, аквалангист сможет разговаривать с подводной лодкой. О поразительных свойствах очень длинных волн ученые знают давно, однако длина антенны, чтобы работать эффективно, должна составлять… 1500 километров (не метров!). Но нам удалось обмануть природу, вещал Олссон. «Амеба» построена на старинном принципе механической антенны. Если в обычной антенне двигаются электрические поля, механическая антенна движется сама, физически. И все это Пентагон планирует запустить… к 2020 году. Получается, уже? И я слышу именно «Амебу»? В это невозможно было поверить.

Информации - минимум. В конце 2017-го военные вручили премии разработчикам «Амебы». И кое-что рассказал в своем болге Раджеш Уппал из компании IDST: «Американские военные строят многочисленные совершенно секретные подземные и подводные базы, а также секретные туннели по всему миру. Многие правительства заключили контракты с крупными гражданскими и морскими инжиниринговыми компаниями на строительство сооружений под землей и водой». Уппал утверждал, что аналогичные программы есть у многих стран, и у России тоже.

Шуруповерт снова в деле

Конечно, мне захотелось разобраться, что это за технология. Оказалось, Калтех (Калифорнийский технологический институт), МТИ (Массачусетский технологический институт) и некоторые другие тоже работали на «Амебу» и кое-что публиковали. Почитал и воспрянул духом: а технология простая, воспроизведем!

Берется магнит и быстро-быстро вращается. В этот момент магнит излучает волны той самой частоты, что проходят сквозь воду и землю. Чтобы все это надежно работало, нужны всякие технологические ухищрения. Но если делать передатчик не мощным и не очень компактным, хватит самых простых деталей. В Университете Флориды, например, просто взяли шуруповерт и нацепили магнит на него.

Строго говоря, никакое это и не изобретение. Еще в 1891 году физик Фредерик Траутон догадался, что обычный электродвигатель будет излучать радиоволны: там же внутри магниты. Опыты с «механическим радио» проводил и Никола Тесла, а в 1904 году в Швеции построили монструозную радиостанцию, которая - внимание! - работает и посейчас. Объект всемирного наследия. Ее запускают раз в год, в начале лета, и радиолюбители ловят, наслаждаются. Пятьдесят тонн. Махина-ротор крутится от 200-киловаттного двигателя. И все это подогнано с точностью до миллиметров.

Но почему же шведская станция такая громадная, а передатчик DARPA умещается в кармане? Конечно, современные материалы, нанотехнологии, но есть и один очень простой трюк. «Амеба» вообще не нуждается в антенне, потому что использует в качестве антенны Землю.

Простейший передатчик «земных» волн, выполненный руками Евгения Арсюхина. Фото: Евгений АРСЮХИН

«Говорит Москва»

Но пора приступать к делу. Шуруповерт, как ученые из Университета Флориды, использовать не стал. Он сам по себе очень шумный, забьет сигнал. Чем хуже простые моторчики для самодельных машинок? Специалисты советуют брать мощные неодимовые магниты. Но таких у меня нет, а есть простые, «для холодильника». Может, сгодятся. На вал моторчика идеально насаживается пластиковый шприц, а в шприц столь же идеально заходят круглые маленькие магниты. Собрал все это на коленке и пошел к телефону Долбера. Глазам не верю - даже так, когда самоделка просто у тебя в руке, ты уверенно вещаешь на частоте 30 герц. И это поразительно, но магнит гудит точно так же, как те, странные сигналы, что я слышал ночью.

Конечно, мне захотелось передать не просто гул, а и голос. Недолго думая скрутил из бумаги рупор и насадил его на ось. Думал так: от моего голоса рупор будет дрыгаться и менять частоту вращения мотора. Получится настоящая частотная модуляция! Это была странная картина: я ходил по дому, в руке у меня вращалось нечто, напоминающее куль с мороженым, и я в этот куль орал «Говорит Москва» (пусть в «Амебе» знают, кто тут Гагарин). В общем-то все получилось, но… Результатом я остался недоволен. Орать приходилось громко, и куль лучше реагировал на дуновение, чем на голос.

И тут взгляд упал на самодельный угольный микрофон. Не делали такой в детстве? Два графитовых стерженька от карандаша. Третий лежит перпендикулярно им. Питание от батарейки. Голос колеблет тот стержень, что лежит сверху. Его сцепление с другими стержнями меняется. Если усилить сигнал, микрофон получится громким и очень странным. Твой голос звучит, как будто вещает радио Коминтерна. К тому же он непонятным образом ловит мощные радиостанции, и глубокой ночью, едва-едва, в наушниках шепчут то отступающие, то приближающиеся голоса. А еще самый легкий шаг по дому превращается в грохот. Такой микрофон лучше берет вибрацию, чем собственно речь. Для музыкальной студии не рекомендую, а вот для того, чтобы вещать в Землю, самое то!

Мотаем нужные катушки, чтобы связать магниты и микрофон, надежно, чтобы ничего не отваливалось, монтируем, и вот - запуск. Частота уже 90 герц. И сразу неожиданность: похоже, Земля как бы возвращает мне мой сигнал, но на частоте 600 герц. Этого уже вполне достаточно, чтобы считать себя радиостанцией. Притащил низкочастотную антенну, прием отличный, дальность передачи - метра три. Превосходный результат: в Калтехе смогли передать только на метр.

Разрушим Шумана

Никола Тесла верил, что Земля наполнена резонансами. Многие слышали о резонансе Шумана: похоже, мы мыслим благодаря ему, потому что альфа-ритмы нашего мозга подозрительно близки к нему по частоте. Но Шуман шумит не в самой Земле, а между ею и высшими слоями атмосферы. Внутри же планеты протекают некие теллурические токи. И в их познании мы не сильно продвинулись со времен Теслы.

И вот, ничего толком не зная, лезем внутрь. Конечно, низкочастотная связь нужна: ее оценят не только военные, но и шахтеры, и дайверы. Но мы ведь не знаем, с чем имеем дело. Земля - магнит. И этот магнит вращается. Вот она, подлинная волна Земли. Где она? Кто ее поймал? Может, именно ее ловили телеграфисты-лайнеры, но если так, почему она превращалась в пусть отрывистый, но набор слов и предложений? Значит ли это, что планета пытается с нами говорить? Вот вопросы, которые по-настоящему требуют ответа.