"Это точно вы?": у поклонников дух перехватило при виде пышного декольте Чулпан Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чулпан Хаматова умеет удивлять. На днях мама трех очаровательных дочек предстала в непривычном для себя образе. Мало того, что 45-летняя актриса стала пепельной блондинкой. Она впервые за долгое время показала себя во всей красе, сразив наповал пышным декольте.

Чулпан Хаматова опубликовала в блоге фотографию, которая вызвала настоящий переполох у поклонников. Публика привыкла, что знаменитая актриса всегда очень скромно одевается, у нее короткая стрижка и минимум косметики на лице. Однако на одном из последних снимков артистка позирует с пепельными локонами, ей сделали яркий макияж. А изюминкой образа стала белая блузка с волнами и глубоким декольте. Пышные формы Чулпан так и притягивали взоры. На ее шее сверкало бриллиантовое колье.

"Продали нашу коротышку за 8 миллионов!", - гласит подпись к снимку. У фолловеров дух перехватило от такой красоты. Они тут же стали засыпали кумира вопросами и комплиментами.

"Чулпан! Что же ты делаешь?", "Ты невероятная красота!", "Какая шикарная!", "Самая красивая!", "Чулпан, Вы великолепны", "Не узнать в таком цвете", "Чулпан красотка, слов нет, но оставайтесь сама собой, со своей изюминкой, а то на Леру Кудрявцеву похожа", "Боже, какие формы", "Ого! Это правда вы?". "Вы похожи на ангела", "Вначале подумала, что это Ирина Салтыкова". "Неожиданно... Красавица!", "Я вас не узнала", "Выглядите просто сказочно! Превосходно! Вам очень идет!", - делятся сраженные наповал фанаты.

Исполнительница главной роли в фильме "Доктор Лиза" оставила все вопросы без ответа. Отметим, о личной жизни Чулпан Хаматова распространяться не любит. Известно, что ее первым мужем был актер Иван Волков. Брак длился семь лет. В 2002 году у них родилась дочь Арина. В 2003 году у Чулпан родилась вторая дочка Ася от гражданского брака с артистом балета Алексеем Дубининым. Вторым официальным мужем актрисы стал кинорежиссер Александр Шейн. Пара расписалась в 2010 году незадолго до появления на свет их общей дочери Ии.