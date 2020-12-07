"Опухоль оказалась неразвитым близнецом": врач довел Ларису Гузееву до истерики

Дочь актрисы разоткровенничалась с Лерой Кудрявцевой Фото: Евгения ГУСЕВА

Лариса Гузеева родила дочь Лелю от ресторатора Игоря Бухарова в 41 год. Актриса не раз признавалась, что души не чает в наследнице. Лариса Андреевна не раз признавалась, что очень переживает за свою кровиночку. А в 2019 году в их дом пришла беда.

Дочь Ларисы Гузеевой боится заболеть раком. Леля, как ласково называют Ольгу домашние, думает, что у нее есть генетическая предрасположенность к болезни. Дело в том, что ее бабушка Альбина Андреевна умерла от рака в 2018 году.

А через два месяца после смерти бабушки большую опухоль в левом яичнике нашли у Лели. По словам дочери Гузеевой, это была дермоидная киста - доброкачественная опухоль, которая образуется из-за различных аномалий на этапе эмбрионального развития.

С такими опухолями человек может жить долгое время, даже не подозревая об их существовании. "Я жила с этим рождения. И думала, что испытывать боль, когда давишь на живот, - это нормально. Как сказали врачи, такие опухоли растут, когда один эмбрион «съедает» другой", - шокировала Леля признанием в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Леля в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Опухоль у Лели была частью ее не развившегося брата-близнеца. По крайней мере так сказали врачи. Узнав об этом, с Ларисой Андреевной случилась истерика. "Когда ей врач это все презентовал, проскользнули слова «неразвитый близнец». И у мамы сразу началась трясучка. Она говорила: «То есть ты могла родиться с еще одним маленьким? И у меня было бы двое детей?». Ей было плохо от этого. Хуже, чем мне", - поведала Леля.

По словам Ольги, она легко перенесла операцию по удалению кисты. Сейчас у нее даже не осталось шрамов. Однако это не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться 20-летней девушке.

Дочь Гузеевой довела себя до истощения в угоду моде. "Повлиял Интернет. Вся наша культура. Извращенный взгляд на тело женщины", - сообщила она.

Ольга страдала от булимии и анорексии. Несколько лет назад она весила всего 46 килограммов при росте 172 сантиметра. Леля рассказала, что могла не есть несколько дней, а если ела, то сразу же вызывала рвоту.

Лариса Андреевна сначала не заметила, что теряет дочь. Она спохватилась, только когда наследница стала на ее глазах выбегать из-за стола. Сейчас она весит 63 килограмма и жалуется, что из-за такого веса у нее появился комплекс. Девушка уверена, что РПП (расстройство пищевого поведения) не излечивается до конца.