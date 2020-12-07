Сборная России по футболу будет играть в отборочном турнире ЧМ-2022. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 7 декабря, в Швейцарии пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Команды из Европы узнают, с кем сыграют на пути к финальному турнире в Катаре. Российская команда находится в третьей отборочной корзине.

55 команд будут биться за 13 мест на чемпионате мира. Всего же в Катаре сыграют 32 сборные мира. Отборочный турнир в Европе будет идти с 24 марта 2021 по 29 марта 2022 года. Финальный турнир - в декабре 2022 года.

Сборная России, напомним, семь раз за всю историю играла в отборочных матчах чемпионата мира. В 1994, 2002 и 2014 годах успешно прошла квалификацию. В 2018 году играла как хозяин, дойдя до четвертьфинала, что стало лучшим результатом команды за всю историю турниров. В 1998, 2006 и 2010 годах наша команда не смогла пройти в финальный раунд чемпионата мира по футболу.

Прямая видеотрансляция жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 пройдет 7 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямой эфир - на телеканале "Матч ТВ".