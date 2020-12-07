У прыгунов с трамплина новый вид допинга: они подкладывают полотенца себе в трусы

Смекалке мастеров по прыжкам на лыжах можно позавидовать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мире спорта полно видов допинга. И порой они выглядят не как шприцы, таблетки и капельницы. Фантазия устремленных к победе атлетов и тренеров намного богаче. Известны случаи, когда в рамах велосипедов находили электродвигатели, было полно слухов, как в бобслее пытались для большей скорости подогревать лезвия бобов, и как пловцы подкладывали себе в плавки надутые презервативы для лучшей плавучести. Но на днях тренер сборной Финляндии Петтер Кукконен по двоеборью раскрыл новый способ мошенничества в прыжках с трамплином. И, кажется, читерам нужно выдать медаль как минимум за оригинальность.

Костюмчик нужного размера

Обман кроется в костюмах для прыжков с трамплинов. Чем у них больше парусность, тем дольше держится летающий лыжник в воздухе, и тем лучший результат он показывает при приземлении. Но и судьи на трамплинах не полные идиоты, и они они тоже все это отлично понимают. И чтобы костюмы прыгунов с трамплина за счет разных перепонок не превращались в карнавальные наряды летучих мышей, арбитры должны строго следить за их размерами.

Парусность костюма "летающего лыжника" помогает ему дольше парить в воздухе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комнаты для снятия мерок

Как это происходит. Существуют специальные комнаты, где участники соревнований раздеваются до трусов (женщины до топа и трусов). Специальные судьи тщательно измеряют атлетов, особое внимание уделяя длине их рук, а главное ног. Вот тут спортсмены-мошенники и приводят в действие свой адский план. Перед тем, как раздеться перед судьями, они запихивают себе в трусы посторонние предметы, которые визуально увеличивают размер скрывающихся под бельем гениталий. В ход идет все, что можно – полотенца, салфетки, губки для мытья посуды… Говорят, что были случаи, когда в трусы засовывали даже теннисные мячи.

Благодаря замерам, прыгуны с трамплина получали право использовать костюмы большего размера между ног. Там у них возникал эффект паруса, с помощью которого они могли улетать метров на 10 дальше.

В Европе прыжки с трамплина собирают десятки тысяч зрителей, особенно зрелищными считаются вечерние соревнования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снимать трусы не имеете права

Раскрыл обман тренер сборной Финляндии по двоеборью Петтер Кукконен. Чтобы разоблачить конкурентов, он подговорил своих атлетов во время очередных замеров пойти на следственный эксперимент, а после того, как обман получился, все рассказал прессе.

Наивно было бы думать, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не подозревала об этом виде читерства. Но, кажется, там не собираются принимать никаких мер. Хотя бы потому, что снимать трусы со спортсменов имеют право только врачи, и арбитры бессильны перед этими правилами. Так что наверняка атлеты с трамплина будут летать все дальше и дальше. А у судей, проверяющих щеголяющих роскошными размерами XXXL прыгунов, будет развиваться комплекс неполноценности.

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