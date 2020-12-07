Путин позвал на Большую пресс-конференцию всю страну

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в 2019 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перенесенная из-за коронавирусных ограничений в полувиртуальный формат Большая пресс-конференция Владимира Путина на деле оказалась по своим возможностям даже шире, чем традиционное ежегодное общение президента с 1500 журналистами со всей страны. Журналисты из разных регионов России соберутся на площадках в нескольких городах в своих федеральных округах, чтобы задать находящемуся в Ново-Огарево главе государства свои вопросы, но организаторы решили этим не ограничиваться. Вспомнив, что из-за пандемии летом не состоялась Прямая линия президента, в ходе которой к Путину обращаются жители России, они решили восполнить упущенное.

И теперь немного журналистом может стать любой человек. Для этого нужно или скачать приложение «Москва. Путину» или зайти на сайт http://moskva-putinu.ru. Вопрос президенту можно записать как текстом, так и видеообращением. Весь корпус поступивших обращений будет обработан волонтерами ОНФ, и наиболее интересные или часто повторяющиеся будут заданы Путину.

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