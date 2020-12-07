"Больше содержать не могу": обнищавшая Наташа Королева сделала заявление

Черная полоса в жизни Наташи Королевой и не думает заканчиваться. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Черная полоса в жизни Наташи Королевой и не думает заканчиваться. После интимного скандала с мужем Сергеем Глушко дела семьи совсем плохи. Обнищавшая певица выступила с заявлением.

У Наташи Королевой, оставшейся без концертов из-за коронавируса, нет денег на выплату зарплаты работникам. Певица вынуждена закрыть салон красоты и распустить свой музыкальный коллектив. Перед тем как улететь отдыхать в Африку, Наташа выступила с заявлением перед своими артистками.

"Сердце кровью обливается, у меня коллектив - суперпрофи. Но больше содержать их не могу", - приводит слова вокалистки ее близкая подруга.

Наташа надеется, что вскоре ситуация с коронавирусом нормализуется и вновь появится работа. А пока она наслаждается отдыхом. В Африке певица планирует как следует отдохнуть. "Я решила бросить все и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь", - делилась красавица в блоге.

По словам жены Тарзана, вдали от привычного комфорта, вдали от неискренности и ложных ценностей она чувствует, как снова становится собой. "Сильной Наташей, которая со всем справится. Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Устала от сфабрикованных скандалов, предательств «друзей», ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами", - призналась исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

В последние месяцы артистка действительно пережила немало потрясений. Одна измена Глушко чего стоит. Меж тем приятельница певицы уверена - все испытания, которые выпали на долю Наташи, сделали ее только сильнее. "Она стала еще более красивой и эффектной. Выглядит потрясающе. Кажется, еще больше постройнела и помолодела. С Королевой нужно всем брать пример", - цитирует подругу Собеседник.Ru.