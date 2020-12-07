Посол ФРГ рассказал, когда Берлин ответит на обращения России по делу Навального

После исследования власти Германии заявили, что в организме Навального были обнаружены следы вещества из группы «Новичок». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Германия приняла четыре судебных обращения от российской стороны (по Навальному. - Ред.) и передала их немецкому правосудию для обработки. Германское правосудие находится в правовом диалоге с российским. Хорошо известно, что ответы на такие запросы никогда не поступают в течение нескольких дней, - заявил немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр.

Как отметил фон Гайр, полученные запросы касаются в основном истории болезни Навального.

Москва неоднократно заявляла, что Берлин нарушает 7-ю и 9-ю статью Конвенции Организации по запрещению химоружия, согласно которым государства-участники ОЗХО должны предоставлять друг другу правовую помощь и принимать меры для прояснения сложных вопросов с помощью обмена информацией и двусторонних консультаций.

- По нашим правовым нормам, мы не можем просто дать ответы на эти вопросы. Пациент должен дать согласие на это, - пояснил дипломат.

Российский блогер почувствовал себя плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Пилот авиалайнера совершил экстренную посадку, Навальный был оперативно доставлен в омскую больницу, где его ввели в искусственную кому. Через два дня он был перевезен в клинику в Берлине. После исследования власти Германии заявили, что в организме Навального были обнаружены следы вещества из группы «Новичок».

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