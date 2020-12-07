Сергей Лукьяненко: "Ни одна из республик не добилась большего, чем в СССР!"

Сергей Лукьяненко Фото: Иван МАКЕЕВ

29 лет назад в Беловежской пуще в охотничьих угодьях, куда наведывались члены ЦК коммунистической партии, было подписано соглашение глав России, Украины и Белоруссии, которое положило конец существованию Советского Союза. Через три недели СССР и фактически, и юридечески прекратил свое существование. И красный флаг над Кремлем был спущен.

"КП" обратилась за комментарием к знаменитому писателю-фантасту, родившемуся в Казахстане и живущему в столице России, Сергею Лукьяненко:

- Распад СССР вызывает у вас, скорее, сожаление или, скорее, радость?

- Я жалею, конечно. Реформирование СССР, бесспорно, необходимо было. Но оно могло пройти иначе.

- Опыта цивилизованного развода у нас не было...

- Не было. Но и опыт прошедших годов показывает, что ничего особо хорошего ни одной из независимых стран распад Союза не принес.

- Но в странах Балтии постоянно напоминают, что они дышат свободно последние лет 30...

- Ну, кто-то до сих пор, наверное, этому рад. По-прежнему. Но если посмотреть на объективные показатели, то ничего веселого нет. Ни одна из стран не добилась большего успеха, чем в бытность ее в СССР, ничего лучшего.

- Вы экономику имеете ввиду?

- Экономика — основа всего. У кого чего прибавилось - политических свобод или населения? Ну вот есть рост населения в Средней Азии, без бурного роста экономики, или полный спад в промышленности «свободной» Прибалтики, где и отток населения велик. И там же полностью остановленные промпроизводства, некогда современные!

- Ну так все же прирост народа — хороший показатель, разве нет?

- Что касается Средней Азии, где население растет — а что у них со свободами? Если смотреть в комплексе —то минусы перевешивают плюсы, которые там могли бы быть. Я лично не вижу положительного примера ни в одной из 15 республик.

- Нигде — ничего?

- Ну, как ни странно — может быть, в России. Которая перестала быть вечным донором всех остальных республик. И в результате получила наибольшие плюсы - но не без потерь и популяционных, и моральных.

- А наш южно-восточный сосед, ваша родина?

- Пожалуй, Казахстан можно было бы счесть одним из благоприятных примеров. Эта страна смогла выстроить доброжелательные отношения с соседями и избежать полного экономического разорения. Но свои проблемы есть и там. Проблемы изрядные. Отток русскоязычного населения не прекращается, увы, А это сказывается и на уровне экономики, и на общекультурном уровне...

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