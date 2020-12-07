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Коронавирус Covid-19

Геннадий Онищенко: Если вы не будете артачиться и пойдете на прививки – мы пандемию победим

Об этом знаменитый врач-эпидемиолог, академик РАН заявил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
Авторы (2):
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
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Геннадий Онищенко в эфире Радио «Комсомольская правда»

Геннадий Онищенко в эфире Радио «Комсомольская правда»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские власти объявили о начале масштабной вакцинации населения страны от ковида.

По мнению Геннадия Онищенко, с его точки зрения как врача-эпидемиолога и первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, эта гуманитарная акция выглядит достаточно подготовленной.

- Вакцина зарегистрирована, прошла все испытания, - подтвердил академик.- Сейчас отлаживается масштабирование ее на соответствующих заводах по производству медицинских препаратов. Где-то порядка двух миллионов доз уже наработано.

Начинается вакцинация с групп риска по производственным показаниям. Потому что (вообще-то )главная группа риска – это люди старше 60 лет. Но вакцина «Спутник V» показана прежде всего в возрастном диапазоне от 18 до 60.

Кто в этом диапазоне находится? Группы риска по профессиональным признакам. Это, врачи, учителя, и, конечно же, те люди других профессий, у кого есть диабет, онкологические и кардиологические заболевания.

Геннадий Онищенко и Александр Гамов

Геннадий Онищенко и Александр Гамов

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А журналисты?

. Вы, журналисты, тоже - группа риска. Потому что вы находитесь среди людей, в постоянных контактах. Но вы безответственно относитесь к собственному здоровью, редко кто носит маски, разве что кроме товарища Гамова, который перед нами сидит даже в сине-зеленых перчатках…

Геннадий Онищенко считает, что для людей старшего возраста больше подходит вторая разработанная российскими учеными вакцина – от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Особенность этого препарата от новосибирских ученых в том, что он основан на фрагментах непосредственно коронавируса. Вакцина тоже находится в высокой степени готовности. Идет третий этап испытаний.

Геннадий Онищенко проинформировал, что сейчас в Москве открыто 70 прививочных пунктов.

- И они уже сегодня ( 7 декабря) занялись своим делом, - сказал Геннадий Григорьевич.-

Учитывая то, что у нас есть показатель - более 70 миллионов человек вакцинированы от гриппа, причем, за короткий срок - с августа до сего дня, мы можем утверждать, что в принципе в общем и целом мотивация у наших граждан к вакцинации есть.

Хотя имеются силы, заинтересованные в том, чтобы мы сомневались, чтобы у нас были какие-то небылицы на слуху, чтобы люди отказывались от прививок. Это неправильно.

Геннадий Онищенко считает, что для людей старшего возраста больше подходит вторая разработанная российскими учеными вакцина

Геннадий Онищенко считает, что для людей старшего возраста больше подходит вторая разработанная российскими учеными вакцина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Учитывая, что существуют различные слухи и заблуждения относительно отечественной вакцины, академик постарался внести ясность и в этот вопрос.

- Вот если говорить понятным языком, взят другой вирус, в него встроена плазмида (элемент наследственности – авт.) от коронавируса, которая отвечает за выработку иммунитета, и этот вектор является носителем в прививке, которая называется Спутник V, - пояснил Геннадий Онищенко. - Она делается двумя аппликациями с промежутком в три недели. Время выработки на иммунитет - 7-10 дней. Значит, через месяц после начала вакцинации вы получите защитные титры иммунитета.

Все это говорит о том, что наступает этап, когда управляемость эпидемическим процессом будет реальностью.

- Когда эта реальность наступит?

- Когда мы охватим достаточное количество населения…

- Это декабрь, январь?

- Все будет зависеть от вас, то есть от населения. Государство сделает все для того, чтобы вас обезопасить, тем более, что вакцина бесплатная…Если вы не будете артачиться и пойдете на прививки – все будет хорошо.

- Почему вакцинацию делают на добровольных началах, если речь идет о судьбе страны?

- Потому что надежда на высокую сознательность людей у нас не потеряна. В нашем законе об иммунопрофилактике есть принципы, на которых строится вакцинация. Так вот, в законе, который действует с 1997 года, черным по белому написано: прививка делается по принципу информированного согласия.

То есть, я должен вас, несмотря на всю вашу ригидность (медицинский термин, в данном случае употреблен в значении – «сопротивление» - авт.), убедить в необходимости вакцинации, и вы должны добровольно, полностью насытившись всеми благами и возможными издержками, прийти и уколоться. Других путей у нас нет.

Геннадий Онищенко в редакции газеты «Комсомольская правда»

Геннадий Онищенко в редакции газеты «Комсомольская правда»

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Так, может быть, сейчас закон поменять? Ведь когда его принимали, не было такой пандемии.

- Не надо ничего менять. Будет только хуже. Я убежден, что именно так – на принципе добровольности- и должно быть. Мы от гриппа людей привили? Привили. У нас нет кори благодаря вакцинации. АКДС (против коклюша, дифтерии, столбняка) работает. И другого пути не должно быть. Но палочно мил не будешь, надо убеждать людей в необходимости вакцинации.

- Сколько по времени защищает прививка от коронавируса? Месяц? Три? Год?

- Пока еще неясно. Ни науке, ни практике. Есть вакцины, которые десятилетиями работают. Как будет с этой - установим позже.

- То есть, возможно, будет такая же история, как сейчас с гриппом. Каждый год приходишь в поликлинику и прививаешься.

- Вот возьмите другую природно-очаговую инфекцию - клещевой энцефалит. К сожалению, в Подмосковье его много, да и в Москве он есть. Мы же каждый год прививаемся – и ничего!

Пожизненного иммунитета ни одна вакцина не дает, но она нам дает возможность удерживать эпидемическую ситуацию в пределах, которые позволяют каждый день о них не говорить.

Есть еще один довод, может быть, самый главный: вот вакцинировать системно мы начали во второй половине 20 века. И средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 20-25 лет. Именно за счет того, что были ликвидированы такие инфекции, как оспа, полиомиелит, корь и т.д.

- Врачи говорят, что, если у человека сильный иммунитет, то ему коронавирус не страшен. Нет ли у Роспотребнадзора, у правительства, у Минздрава, в общем, у наших властей какой-то программы по поднятию иммунитета?

- Во-первых, нет такого понятия - сильный иммунитет. Сильный, слабый - это все литературные обороты и к профессиональной деятельности отношения не имеют.

Почему болеют пожилые? У них иммунная система уже достаточно пообносилась, будем так говорить. Есть группы людей - примерно 5%, у которых просто не вырабатывается иммунитет. Иммунной памяти нет. Хотя это здоровые, вполне нормальные люди.

Поэтому реакция иммунной системы от чего зависит? От многого зависит. В том числе и от вашего образа жизни.

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