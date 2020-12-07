Геннадий Онищенко: Если вы не будете артачиться и пойдете на прививки – мы пандемию победим

Геннадий Онищенко в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские власти объявили о начале масштабной вакцинации населения страны от ковида.

По мнению Геннадия Онищенко, с его точки зрения как врача-эпидемиолога и первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, эта гуманитарная акция выглядит достаточно подготовленной.

- Вакцина зарегистрирована, прошла все испытания, - подтвердил академик.- Сейчас отлаживается масштабирование ее на соответствующих заводах по производству медицинских препаратов. Где-то порядка двух миллионов доз уже наработано.

Начинается вакцинация с групп риска по производственным показаниям. Потому что (вообще-то )главная группа риска – это люди старше 60 лет. Но вакцина «Спутник V» показана прежде всего в возрастном диапазоне от 18 до 60.

Кто в этом диапазоне находится? Группы риска по профессиональным признакам. Это, врачи, учителя, и, конечно же, те люди других профессий, у кого есть диабет, онкологические и кардиологические заболевания.

Геннадий Онищенко и Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

- А журналисты?

. Вы, журналисты, тоже - группа риска. Потому что вы находитесь среди людей, в постоянных контактах. Но вы безответственно относитесь к собственному здоровью, редко кто носит маски, разве что кроме товарища Гамова, который перед нами сидит даже в сине-зеленых перчатках…

Геннадий Онищенко считает, что для людей старшего возраста больше подходит вторая разработанная российскими учеными вакцина – от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Особенность этого препарата от новосибирских ученых в том, что он основан на фрагментах непосредственно коронавируса. Вакцина тоже находится в высокой степени готовности. Идет третий этап испытаний.

Геннадий Онищенко проинформировал, что сейчас в Москве открыто 70 прививочных пунктов.

- И они уже сегодня ( 7 декабря) занялись своим делом, - сказал Геннадий Григорьевич.-

Учитывая то, что у нас есть показатель - более 70 миллионов человек вакцинированы от гриппа, причем, за короткий срок - с августа до сего дня, мы можем утверждать, что в принципе в общем и целом мотивация у наших граждан к вакцинации есть.

Хотя имеются силы, заинтересованные в том, чтобы мы сомневались, чтобы у нас были какие-то небылицы на слуху, чтобы люди отказывались от прививок. Это неправильно.

Геннадий Онищенко считает, что для людей старшего возраста больше подходит вторая разработанная российскими учеными вакцина Фото: Иван МАКЕЕВ

Учитывая, что существуют различные слухи и заблуждения относительно отечественной вакцины, академик постарался внести ясность и в этот вопрос.

- Вот если говорить понятным языком, взят другой вирус, в него встроена плазмида (элемент наследственности – авт.) от коронавируса, которая отвечает за выработку иммунитета, и этот вектор является носителем в прививке, которая называется Спутник V, - пояснил Геннадий Онищенко. - Она делается двумя аппликациями с промежутком в три недели. Время выработки на иммунитет - 7-10 дней. Значит, через месяц после начала вакцинации вы получите защитные титры иммунитета.

Все это говорит о том, что наступает этап, когда управляемость эпидемическим процессом будет реальностью.

- Когда эта реальность наступит?

- Когда мы охватим достаточное количество населения…

- Это декабрь, январь?

- Все будет зависеть от вас, то есть от населения. Государство сделает все для того, чтобы вас обезопасить, тем более, что вакцина бесплатная…Если вы не будете артачиться и пойдете на прививки – все будет хорошо.

- Почему вакцинацию делают на добровольных началах, если речь идет о судьбе страны?

- Потому что надежда на высокую сознательность людей у нас не потеряна. В нашем законе об иммунопрофилактике есть принципы, на которых строится вакцинация. Так вот, в законе, который действует с 1997 года, черным по белому написано: прививка делается по принципу информированного согласия.

То есть, я должен вас, несмотря на всю вашу ригидность (медицинский термин, в данном случае употреблен в значении – «сопротивление» - авт.), убедить в необходимости вакцинации, и вы должны добровольно, полностью насытившись всеми благами и возможными издержками, прийти и уколоться. Других путей у нас нет.

Геннадий Онищенко в редакции газеты «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Так, может быть, сейчас закон поменять? Ведь когда его принимали, не было такой пандемии.

- Не надо ничего менять. Будет только хуже. Я убежден, что именно так – на принципе добровольности- и должно быть. Мы от гриппа людей привили? Привили. У нас нет кори благодаря вакцинации. АКДС (против коклюша, дифтерии, столбняка) работает. И другого пути не должно быть. Но палочно мил не будешь, надо убеждать людей в необходимости вакцинации.

- Сколько по времени защищает прививка от коронавируса? Месяц? Три? Год?

- Пока еще неясно. Ни науке, ни практике. Есть вакцины, которые десятилетиями работают. Как будет с этой - установим позже.

- То есть, возможно, будет такая же история, как сейчас с гриппом. Каждый год приходишь в поликлинику и прививаешься.

- Вот возьмите другую природно-очаговую инфекцию - клещевой энцефалит. К сожалению, в Подмосковье его много, да и в Москве он есть. Мы же каждый год прививаемся – и ничего!

Пожизненного иммунитета ни одна вакцина не дает, но она нам дает возможность удерживать эпидемическую ситуацию в пределах, которые позволяют каждый день о них не говорить.

Есть еще один довод, может быть, самый главный: вот вакцинировать системно мы начали во второй половине 20 века. И средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 20-25 лет. Именно за счет того, что были ликвидированы такие инфекции, как оспа, полиомиелит, корь и т.д.

- Врачи говорят, что, если у человека сильный иммунитет, то ему коронавирус не страшен. Нет ли у Роспотребнадзора, у правительства, у Минздрава, в общем, у наших властей какой-то программы по поднятию иммунитета?

- Во-первых, нет такого понятия - сильный иммунитет. Сильный, слабый - это все литературные обороты и к профессиональной деятельности отношения не имеют.

Почему болеют пожилые? У них иммунная система уже достаточно пообносилась, будем так говорить. Есть группы людей - примерно 5%, у которых просто не вырабатывается иммунитет. Иммунной памяти нет. Хотя это здоровые, вполне нормальные люди.

Поэтому реакция иммунной системы от чего зависит? От многого зависит. В том числе и от вашего образа жизни.