Спектакли, в которых играют Добронравов и Хазанов, на грани закрытия

Актер Федор Добронравов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Вчера мы выплатили зарплату, и на счету у нас осталось 100 тысяч, больше денег нет и не предвидится», – сказала на днях директор театра Ирина Григорьева, объясняя проблемы ковид-ограничениями и маленькой заполняемостью зала.

Выступать сейчас на четверть зала – только множить миллионные долги по аренде площадок и складов для декораций. Последнее время актеры играли в минус, чтобы выполнить обязательства перед зрителями, которые не сдали билеты, купленные еще весной...

- Положение, действительно, тяжелое, у нас долги по аренде. Хотя я понимаю сложную эпидемиологическую ситуацию, из-за ограничений мы не имеем права собирать полный зал. Сборов при 25% заполняемости хватает только на оплату аренды. Но если не решится вопрос финансовой поддержки, если не удастся погасить долги и гарантировать ежемесячную зарплату сотрудникам, я буду вынужден объявить локдаун, - рассказал нам основатель и худрук Театра Антона Чехова Леонид Трушкин. - В штате у нас всего 12 человек, это только администрация. Не так много нужно на зарплату (около 350 тысяч в месяц). Но по договору работает огромное количество людей: монтировщики, костюмеры, реквизиторы и другие члены постановочной команды. Все они останутся без средств к существованию. Непонятно, откуда брать деньги на оплату артистов. Сейчас мы работаем себе в убыток.

19 и 20 декабря мы играем последние спектакли. Не только потому, что зрители купили на них билеты еще весной, но и потому, что не можем вернуть зрителям деньги. Их просто нет. В течение полугода мы не работали. Осенью сыграли около десяти спектаклей, болели артисты, было много переносов, продажа билетов уменьшилась в разы.

- Наверное, образовались долги еще и потому, что артистам вы платите больше, чем в государственных театрах. У вас играют звезды, такие, как Федор Добронравов, Геннадий Хазанов...

- Даже артистам, не столь широко известным, мы платим больше. Это правда. Но упомянутый вами Федор Добронравов работает не только из-за денег. Он служит делу. Если придется играть бесплатно, он будет работать бесплатно.

- Сейчас «горят» все частные театры…

- Это трагедия. Нашему театру уже 30 лет. За это время мы не взяли у государства ни копейки, не получали субсидию, в отличие от государственных театров. Но мы, как и они, создавали рабочие места, кормили людей, их семьи, честно платили налоги. Наш бюджет – это только то, что принесли нам зрители, купившие билеты. Некоторые приходили к нам на спектакли по десять (!) раз.

Среди государственных есть замечательные театры, а есть чудовищные, о существовании которых многие даже не догадываются. Их немало, существуют они на наши налоги, в том числе и на мои. Так почему же их надо поддерживать, а нас нет? Почему они получают госсубсидию, а я только налоги отдаю? В отличие от государственного театра, плохого или хорошего - неважно, частный театр умрет очень быстро, если он не интересен зрителю. И это правильно. Но сегодняшний форс-мажор случился не по нашей вине. Если бы не пандемия, мы бы не знали проблем, не было бы долгов. Грустно, что нам не хотят помочь даже в такой ситуации.

Через год наш театр должен получить свое здание на Вятской улице (клуб фабрики «Свобода», спроектированный Константином Мельниковым – Ред.). Там будет три фойе, помещение для хранения декораций. Здание нам отдадут в безвозмездное пользование. И все обязательно так и будет, если мы не погибнем сейчас. Но если до 20 декабря не найдем денег, я буду вынужден объявить себя банкротом.

Напомним, что «Театр Антона Чехова» под руководством Леонида Трушкина открылся в 1990 году, став первым в современной России негосударственным театром.