Дмитрий Шепелев показал, как отдыхает на Мальдивах с новой невестой и сыном Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев увез свою избранницу Екатерину Тулупову на Мальдивы. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Шепелев взял отпуск и отправился на Мальдивы. В Инстаграме 37-летний телеведущий поделился видороликом, в котором показал, как проводит время со своей семьей. На курорте он отдыхает вместе с 7-летним Платоном – своим сыном от певицы Жанны Фриске, невестой Екатериной Тулуповой и ее дочкой Ладой от первого брака. В коротком видео рассказывается об одном дне из жизни отдыхающих. С утра звездное семейство отправилось на морскую прогулку.

Шепелев снял своих близких на пирсе по пути к катеру. Позади Екатерины и Лады идет одетый Платон, одетый в цветные шорты и в синюю футболку. Правда, Дмитрий по своему обыкновению показал сына только со спины.

- Ну, если кто-то считает, что на Мальдивах вообще нечем заняться, - подписал телеведущий ролик, в подробностях запечатлевший их морской вояж.

В видео телеведущий показал свою семью на отдыхе. Впереди идет Екатерина с дочкой Ладой, сзади - его сын Платон. Фото: Инстаграм.

В видео Дмитрий также рассказал, что у него до сих пор нет российского гражданства. Телеведущий родом из Минска и, как гражданин Белоруссии, по прилету в Москву он обязан предъявить справку об отсутствии COVID-19.

- Сейчас я буду сдавать тест на коронавирус. Через несколько дней я возвращаюсь в Москву, я не гражданин России, и по прилету мне нужно будет предоставить результаты анализов, - сообщил Шепелев.

Со своей избранницей – дизайнером Екатериной Тулуповой – Дмитрий съехался в прошлом году. Телеведущий и его невеста вместе с детьми живут в большой квартире на Патриарших прудах. Платон и Лада – ровесники, им по 7 лет. Ребята ходили в один детский сад, и именно они познакомили родителей друг с другом. Телеведущий уже называет Ладу дочкой и не скрывает, что он очень счастлив со своей семьей.

Шепелев не раскрывает свои планы на будущее, однако в Инстаграме он как-то проговорился, что подумывает о женитьбе. С 37-летней Екатериной Тулуповой 37-летний телеведущий начал встречаться три года назад. Тулупова, как и Шепелев, воспитывала дочку одна. С мужем Екатерина развелась в 2016 году. Недавно телеведущий упомянул, что они с невестой ищут новую квартиру, попросторнее нынешней. Из этого подписчики телеведущего сделали вывод, что они готовятся к свадьбе и, возможно, к прибавлению в семействе.