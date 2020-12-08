Подмена экспертизы и онкология у погибшего: адвокат раскрыл неизвестные детали дела Ефремова

Актер Михаил Ефремов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дело Михаила Ефремова заходит на третий круг - после суда первой инстанции и апелляции защита артиста подготовила кассационные жалобы на приговор. С одной из них, составленной адвокатом Андреем Алешкиным, ознакомился сайт kp.ru.

Как выяснилось, на кассационный суд защитник не рассчитывает, так как провести экспертизы и найти аргументы в пользу обвиняемого на данном этапе уже невозможно. Алешкин просит отменить приговор и заново с самого начала рассмотреть дело, ведь в нем слишком много белых пятен. Возможно, если эти моменты были бы прояснены, срок Ефремова был бы куда меньше, чем 7,5 лет колонии.

- Это проект кассационной жалобы, который будет утвержден только после того, как с ним ознакомится Михаил Олегович, - предупредил адвокат "КП". - Но здесь собраны три самых важных тезиса, из-за которых я считаю приговор и последующее апелляционное определение незаконными и необоснованными.

Тезис первый. Был ли в момент аварии пристегнут погибший курьер Сергей Захаров, так до конца и не установлено - комплексную экспертизу подменили допросом эксперта.

- В суде первой инстанции была допрошена эксперт Романодановская, которой был задан вопрос - был ли пристегнут ремнем безопасности Сергей Захаров. На что эксперт ответила: "Да, был пристегнут", - рассказал адвокат Алешкин. - Следователем данный вопрос в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы не ставился. Тем самым, эксперт в своем ответе вышел за рамки поставленных следователем вопросов. Поскольку для разрешения данного вопроса необходимы специальные познания судебного медика, эксперта-трасолога и автотехника, то фактически суд подменил назначение и проведение комплексной экспертизы допросом эксперта, что не допускается законом.

Адвокат Ефремова Андрей Алешкин. Фото: Личный архив

Таким образом, защитник просит назначить судебную медико-автотехническую экспертизу, чтобы выяснить, был ли пристегнут водитель в момент ДТП.

Тезис второй. Погибший был болен и мог принимать лекарства, влияющие на вождение.

Как обнаружил защитник Ефремова, погибший мог страдать онкологией - на эту деталь никто прежде не обращал внимания.

- Судебно-медицинская экспертиза трупа установила, что в головном мозге Захарова имелись новообразования. Однако, ни при проведении экспертизы, ни при допросе эксперта не установлено, как данные новообразования могли влиять на возможность управлять автомобилем и своевременно реагировать на дорожную обстановку, - пишет Алешкин в своей кассационной жалобе. - Также не выяснено, принимал ли он медицинские препараты, способные влиять на вождение автомобиля. Для ответа на данные вопросы необходимо назначение и проведение соответствующей комиссионной экспертизы, однако в стадии кассационного рассмотрения это не представляется возможным.

Тезис третий. Суд не рассмотрел ходатайство гражданской жены курьеры Ирины Стерховой о признании ее потерпевшей, что также является основанием для отмены приговора.

- Незаконное нерассмотрение и возвращение Стерховой ее ходатайства нарушило как ее права, так и права Ефремова, - указывает адвокат. - Если бы суд пришел к выводу, что она действительно являлась близким Захарову лицом, мнение Стерховой могло быть учтено при вынесении решения о наказании и компенсации морального вреда.

Кроме того, именно Стерхова, по словам защитника, могла прояснить ситуацию с болезнью и лечением Сергея Захарова.

Напомним, на данный момент у Михаила Ефремова четверо защитников: кроме Алешкина, его интересы представляют адвокаты Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев. О чем они писали в своих жалобах, неизвестно.

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