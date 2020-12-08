В умных колонках с "Алисой" появились новости "Комсомольской правды" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости "Комсомольской Правды" теперь можно слушать в умных колонках с "Алисой". Пользователи могут попросить Алису «Расскажи новости Комсомольская Правда», или же сразу сделать их новостями по умолчанию.

Сделать это довольно просто. Достаточно зайти в настройки Алисы в приложении Яндекса и выбрать соответствующий пункт. Тогда, услышав запрос «Расскажи новости», Алиса будет всегда включать новости нужного издания. Кроме этого, их можно добавить в утреннее шоу Алисы. Там она рассказывает новости из Яндекс.Новостей вперемешку с шутками, песнями, прогнозом погоды и короткими подкастами.

Тепеь все новости "Комсомольской Правды" в вашей колонке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее в умных колонках появилось еще одно новшество. Утреннее шоу Алисы теперь можно настроить на свой вкус. Для этого пользователь может сам выбрать тематику новостей и подкастов. Например, новости спорта или подкасты про кино.