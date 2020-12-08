Форум «Woman Who Matters - 2020»: многообразие как ключ к успеху

Форум «Woman Who Matters – 2020 прошел в формате онлайн Фото: предоставлено организаторами

26-27 ноября 2020 состоялся IV международный форум «Woman Who Matters» (Женщины имеют значение - Прим. ред). В течение двух дней спикеры из России, Америки, Великобритании, Объединённых Арабских Эмиратов и других стран делились своим опытом и обсудили актуальные темы.

35 секций, более 50 часов дискуссий, мастер-классов и практикумов, самые опытные представители топ-менеджемента мировых компаний, общественные деятели и звезды российского шоу-бизнеса – все это IV международный Форум «Woman Who Matters – 2020».

В этом году Форум впервые прошел в формате онлайн, что позволило каждому желающему, вне зависимости от места нахождения, стать участником и присоединиться к обсуждению самых волнующих вопросов. Форум затронул огромный спектр вопросов: от роли женщины в финансовой сфере, особенностей развития женщины в IT сфере до построения личного бренда, саморазвития, новых трендов ЗОЖ и вопросов здоровья.

Форум - это 35 секций, более 50 часов дискуссий, мастер-классов и практикумов Фото: предоставлено организаторами

Отдельным направлением форума стали выступления успешных женщин. Так, на секции «Женское предпринимательство: от идеи до монетизации», организованной при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда», обсудили примеры успешно реализованных кейсов женщин-предпринимателей, разобрали наиболее частые ошибки начинающих предпринимателей и правовые аспекты предпринимательской деятельности. В секции приняли участие преуспевающие женщины-предприниматели, те, кто меняет будущее уже сегодня. Модератором секции выступила Анжелика Сулхаева, директор Объединенной службы рекламы медиахолдинга «Комсомольская правда».

Анжелика Сулхаева, директор Объединенной службы рекламы медиахолдинга «Комсомольская правда»

Одной из важнейших секций форума стала «Women in Finance: борьба со стереотипами и привлечение инвестиций», на которой обсудили качества и компетенции для работы с финансами, а также вопросы инвестирования. Модерировала секцию Евгения Тюрикова, глава SberPrivateBanking. Открывая дискуссию, Евгения озвучила данные «Списка Мидаса», ежегодного рейтинга наиболее успешных инвесторов по версии Forbes. Согласно рейтингу, в 2018 году из 100 инвесторов в списке оказалось только 9 женщин, в 2019 году 12 женщин и в 2020 году 11 женщин. Итак, статистика показывает значительный дисбаланс не в пользу женщин на финансовом рынке. Хотя доказано, что гендерное разнообразие помогает обеспечить компаниям большую устойчивость и рост. Для поддержки женщин в финансовой сфере был запущен инвестиционный индекс, учитывающий вовлеченность женщин в управление публичными европейскими компаниями - SPB Women Impac tindex Europe. Это один из семейства индексов, которые запустил SberPrivateBanking, руководствуясь интересом к теме Impact Investing (Социально-преобразующие инвестиции - прим.ред).

Евгения Тюрикова, Глава SberPrivateBanking отметила: «В SberPrivatebanking мы уже не первый год развиваем инвестиции со смыслом и предлагаем клиентам собственные тематические стратегии. В основе этих стратегий лежат не только принципы ESG, мы смотрим на это шире: инвестируй со смыслом, инвестируй в то, во что ты веришь, инвестируй, чтобы сделать этот мир лучше и сохранить его для будущих поколений. Сама идея ответственного инвестирования находит все больше и больше отклика среди инвесторов, и я рада, что мы в авангарде этого тренда».

Кроме того, особое внимание уделили стратегии Diversity & Inclusion (разнообразие и инклюзия - прим.ред). Обсудили инклюзивное лидерство, ключевые различия в практиках среди российских и зарубежных команд, возрастные стереотипы в коммуникационной индустрии и многое другое.

В России эти идеи появились около десяти лет назад и сейчас набирают популярность. Исследования доказывают, что в среде многообразия сотрудники придерживаются широких взглядов, свободны от предрассудков и предубеждений, гибки и адаптивны, что в свою очередь повышает эффективность бизнеса. Поэтому компании, поддерживающие стратегию Diversity & Inclusion, стремятся создать такую корпоративную культуру, в которой каждый сотрудник может быть собой и максимально проявлять свои способности.

«Компания Merck придерживается принципов гендерного баланса, учитывая личностное разнообразие всех сотрудников. Мы стремимся к созданию гибкой рабочей среды для максимально возможного числа наших коллег, где каждый сможет найти баланс между работой и личной жизнью», - комментирует Маттиас Вернике, генеральный директор Merck в России и СНГ.

В рамках Форума состоялось награждение лауреатов Премии «Woma nWho Matters-2020». Победителем Премии в категории «Социальная активность» стал медиахолдинг «Комсомольская правда» с проектом «Доброволец». «Доброволец» - это масштабный социально значимый проект, цель которого в результате постоянного практического взаимодействия найти точку коммуникации между СМИ, НКО («Третьим сектором») и компаниями, которые занимаются благотворительными и волонтерскими проектами (корпоративное волонтерство) – и более того, создать канал постоянного общения.

Награда была вручена Калашниковой Александре - руководителю социальных проектов холдинга.