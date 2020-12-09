На Ставрополье прошел финал IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Если раньше победители отборочных внутривузовских первенств отправлялись на финал в Москву, то теперь они выполняли задания в стенах своих вузов в онлайн-режиме. Эксперты оценивали их работу дистанционно, находясь в Центрах управления соревнованиями.

В крае соревнования прошли на двух площадках: в Ставрополе, в Северо-Кавказском федеральном университете, и его пятигорском филиале . Проректор по учебной работе Оксана Мезенцева признается:

- Принимать финал такого грандиозного события – единственный существующий плюс пандемии. У Ворлдскиллс Россия строгие требования, но мы не новички, больших трудностей не испытали. Все представленные у нас компетенции давно и успешно развиваются. В 2018 году студент СКФУ победил в компетенции «Электроника». В прошлом году еще один стал лучшим в компетенции «Системное сетевое администрирование».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Участвовать в чемпионате – значит, делать вклад в свое будущее. И еще это – хорошая возможность опробовать свои навыки на современном программном обеспечении и оборудовании, - считает директор института математики и информационных технологий СКФУ Вячеслав Петренко.

Студенты соревновались в компетенциях «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Кибербезопасность» и «Электроника».

На Ставрополье растет популярность движения Ворлдскиллс. Студенты принимают участие в соревнованиях, чтобы оттачивать профессиональное мастерство на практике.

- Здесь получаешь навыки, выходящие далеко за рамки университетской программы. Я выбрал свое направление потому, что действительно хочу заниматься этим в жизни. Соревнования по стандартам Ворлскиллс дают большой толчок в развитии и в дальнейшем поспособствует карьерному росту, - убежден финалист компетенции «Сетевое и системное администрирование» Даниил Духовный. - К финалу я готовился месяц по 5-6 часов каждый день. После такой подготовки смотришь на лабораторные работы в вузе и понимаешь, что это довольно легко по сравнению с чемпионатными заданиями.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Студентка 4 курса специальности «международный менеджмент» Виктория Гиневская представила в финале проект «Парка цветов» на Кавминводах.

- Он похож на парк Кекенхоф в Голландии, где все состоит из цветов. Но я добавила изюминку - греческий стиль, основанный на мифологии, - рассказала она.

Соревнования еще по трем компетенциям прошли в филиале СКФУ в Пятигорске. Самым зрелищным стал «Ресторанный сервис». В обычных условиях за участником следил бы с десяток экспертов, оценивающих навыки филетирования лосося и подачи сырной тарелки, складывания полотняных салфеток и приготовления коктейлей. В новом формате на закрытой от всех площадке находились лишь трое: технический эксперт, конкурсант и волонтер - Олеся Яроцкая, ставшая второй на внутривузовском чемпионате по стандартам Ворлдскиллс.

- Подготовка ингредиентов, приборов, украшений для блюд - вроде бы, мелочи, но для участника и для меня как будущего специалиста это очень важно. Смотрю за работой Марии и подмечаю что-то новое, - поделилась впечатлениями Олеся. – В нашей профессии практически все делается приборами – фарлегерами. С первого раза невозможно научиться ловко ими пользоваться. Потому и надо оттачивать навыки на практике, как это происходит на чемпионате. Надеюсь, в следующем году и я стану участницей финала.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Финалистка Мария Паутова учится в СКФУ на технолога продукции и организатора общественного питания. Видно было, как в руках у нее дрожали нож и вилка во время выполнения заданий.

- Самое сложное – не переживать. В удаленном формате с этим проще, нет многочисленных экспертов рядом со мной, сбивающих с толка, - призналась Мария. – Для меня не так важна победа, как участие. Это богатый опыт! К тому же, учитывается при трудоустройстве.

По словам технического эксперта площадки Натальи Барабаш, для нее испытание – сдерживать себя, ведь любая ее реакция может быть расценена как подсказка, за что Марию могли дисквалифицировать.

О том, что главный враг - волнение, рассказала и участница соседней площадки «Организация экскурсионных услуг» Виктория Драмарецкая. Чтобы справиться с ним, студентка пошла на хитрость:

- Перед выполнением задания сняла очки - так пропадает беспокойство.

Она убеждена, что участие в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс дало ей хорошие навыки общения с незнакомыми людьми:

- Это очень важно для меня как будущего экскурсовода. Я приобретаю новый опыт, реализую свои новаторские идеи. Мое профессиональное и личностное развитие тесно связаны с движением Ворлдскиллс.

Студенты Северо-Кавказского федерального университета завоевали в финале Межвуза-2020 одну серебряную медаль. Но важны не столько медали, сколько то, что подобные чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс направлены на развитие профессиональной подготовки в системе высшего образования, на актуализацию образовательных стандартов и создание программ обучения в вузах, отвечающих требованиям современного рынка труда. Конкурсанты не только могут объективно оценить свой уровень квалификации, но и повышают шансы устроиться на работу на ведущие предприятия страны.

СПРАВКА

В финале IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» участвовали 738 студентов из 77 российских вузов. Соревнования проходили по 63 компетенциям.