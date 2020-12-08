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ФСБ за год отловила 789 террористов

Еще 49 ликвидировала, 149 не допустила в страну, а еще 1,2 тысячам пособникам экстремистов заблокировала на счетах 57 миллионов рублей
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета

Директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета

В результате скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт, - заявил директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

По словам председателя НАК, в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.

"Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности. При этом Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1 200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. Пресечены также 184 факта финансирования терроризма.

Внимание участников заседания было обращено на сохраняющиеся угрозы, связанные с деятельностью вербовщиков террористов, которые активизировались в социальных сетях и мессенджерах.

ТерроризмПроисшествия: ЧП

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