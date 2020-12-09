Новый матриархат: В бывшем СССР все больше президентов в юбках. Дойдет ли эта мода до России

Избранный президент Молдавии Майя Санду - воплощение американской мечты. Родилась в селе на окраине страны, а теперь ее возглавила Фото: REUTERS

Вокруг России все плотнее сжимается кольцо... Нет, не врагов, а женщин-политиков. Недавно в их полку прибыло: молдаване выбрали президентом Майю Санду.

«КП» разобралась, почему все чаще у руля бывших республик СССР встает «женская бригада». И возможна ли дама-президент в России?

Молдавия: Антироссийская, скромная, не замужем

Избранный президент Молдавии - воплощение американской мечты. Родилась в селе на окраине страны, а теперь ее возглавила. Да еще успела выучиться в Гарварде... Пока получала образование и работала в правительстве, времени на семью и детей не нашлось. А готовность разрешить в Молдавии гей-парады обеспечили слухи о нетрадиционной ориентации самой Санду. Той даже пришлось заявить на одной из пресс-конференций, что она не лесбиянка. Впрочем, скандалов вокруг ее персоны все равно хватает.

По инициативе Санду в бытность ее министром просвещения из обязательной школьной программы убрали русский язык. Санду выступает за «европейский путь» Молдавии с возможным присоединением к Румынии. И за вывод из Приднестровья российских миротворцев. А свой образ строит на показательной скромности - живет в 74-метровой двушке, ездит на старенькой 13-летней «Тойоте». Мол, сама не ворую и другим не дам.

Ингрида Шимоните. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва: Без детей, но с карьерой

Премьер Литвы Ингрида Шимоните к 46 годам семьей не обзавелась. Зато сделала карьеру в минфине. Когда по ее стране катком проехался кризис 2008 года (а прибалты пострадали сильнее всех в Европе), железной рукой урезала пособия. Пару лет назад высказывалась за то, чтобы узаконить однополые браки. Собирается работать над сближением с ЕС, НАТО, США. А с Россией у Литвы, по словам Шимоните, «нет общих тем для обсуждения».

Керсти Кальюлайд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония: «Радужная» героиня

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд с гордостью носит знак «Радужный герой», который ей вручили местные ЛГБТ-активисты. И было за что: Кальюлайд систематически выступает в защиту однополых пар. Недавно, например, отказалась подписывать закон о дипломатической службе. А все потому, что в нем были прописаны гарантии только для супружеских пар, а не для однополых, которые могут зарегистрировать в Эстонии совместное проживание. В Эстонии давно поговаривают, что Кальюлайд использует любую возможность, чтобы протащить любимую тему равноправия геев и натуралов. Хотя у самой госпожи президента за плечами два вполне себе обычных брака - с мужьями и детьми.

Саломе Зурабишвили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузия: С любовью к родине по-французски

Президент Грузии Саломе Зурабишвили - дама европейского воспитания. Можно даже подумать, что с Францией у нее связей больше, чем с родиной... Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов и начала делать карьеру дипломата: трудилась во французских посольствах в Италии, США, Чаде, при НАТО. Ну и, разумеется, стала послом Франции в Грузии при президенте Михаиле Саакашвили. Он и назначил парижанку министром иностранных дел Грузии. А в 2018-м Саломе уже сама избралась президентом. И сразу же объявила об отказе от любого сотрудничества с Россией, которую считает врагом Грузии.

Светлана Тихановская. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия: Домохозяйка, жена блогера

В Белоруссии часть населения свято верит, что президентские выборы в августе-2020 выиграла домохозяйка Светлана Тихановская. Она будто иллюстрирует ленинскую максиму о том, что каждая кухарка может управлять государством. В соперниках Лукашенко она оказалась неожиданно, после того как очевидные противники Батьки очутились в СИЗО. В их числе и блогер - супруг Тихановской.

Тихановскую обвиняют в несамостоятельности: мол, читает на камеру написанный «западными кураторами» текст. Похоже, так и есть. Но она и сама не скрывает, что главное - свергнуть Лукашенко, а там разберемся. И сотни тысяч белорусов уже 4 месяца ходят на митинги. Но не за Тихановскую, а против Батьки.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия: От Матвиенко до Собчак

Может, с точки зрения упертого феминизма до «лучших домов Европы» мы недотягиваем, но сказать, что всю власть в России оккупировали мужики, тоже нельзя. Третье лицо государства у нас - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Среди вице-премьеров правительства еще две дамы - Татьяна Голикова и Виктория Абрамченко.

Есть чем ответить и оппозиции. В кандидатах в президенты ходили в разное время Ксения Собчак и Ирина Хакамада - без особого, впрочем, успеха. А недавно появились слухи, будто на роль «русской Тихановской» Запад назначил супругу блогера Навального блондинку Юлию. Знаем мы о ней очень мало: то ли работала в банке, то ли нет, дочка то ли бывшего сотрудника спецслужб, то ли ученого из НИИ... Зато мужу Юлия помогает с радостью. Ведет дела его проектов как экономист. Впрочем, у Навального в запасе и еще одна блондинка - Люба Соболь, юрист. И шатенка Мария Певчих - она главный расследователь, а по слухам - разведчик и иностранный связной. Прямо женский теневой кабинет министров...

Мехрибан Алиева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Азербайджан: Первая красавица

В Азербайджане президент мужчина - Ильхам Алиев, сын знаменитого члена Политбюро ЦК КПСС, а затем - и главы своей республики Гейдара Алиева. Но вот пост первого вице-президента занимает его супруга Мехрибан. Кстати, настоящая восточная красавица, стройная интеллектуалка.

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина: От майдана до тюрьмы и обратно

На Украине упорно ждет своего шанса Юлия Тимошенко, только что отметившая 60-летие. Биография у этой дамы, которую когда-то называли «газовой принцессой» и «женщиной с косой» (за фирменную прическу с косой-«бубликом»), богатая - хоть сериал снимай. И президент - чуть ли не единственный пост, до которого Тимошенко не добралась: вождем майдана была, премьером была дважды (!), даже в тюрьме посидела.

За долгие годы в политике Тимошенко не раз сменила имидж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние годы Тимошенко остепенилась. Сейчас у ее партии «Батькивщина» всего 24 депутата в Верховной раде, но опытный боец всегда готова выплыть на волне народного недовольства. Недаром же Тимошенко пережила в политике и Кучму, и Ющенко, и Януковича, и Порошенко. Не удивимся, если и Зеленского переживет.

Средняя Азия: Из сената - в дамки

Да и Средняя Азия в вопросах феминизма не так уж отстала от Европы, как могло кому-то показаться. Еще недавно в Казахстане дочь первого президента Дарига Назарбаева возглавляла верхнюю палату парламента. Но весной ее неожиданно отправили в отставку. Впрочем, она планирует избираться снова - уже в нижнюю палату. Кстати, сенат Узбекистана сейчас возглавляет Танзила Нарбаева. А председателем Меджлиса Туркмении стала Гульшат Маммедова.

Дарига Назарбаева. Фото presidentfoundation.kz

КОМПЕТЕНТНО

«Слабый пол» курс держит твердо»

О перспективах политматриархата мы поговорили с президентом Института национальной стратегии Михаилом РЕМИЗОВЫМ.

- В прошлом веке женщина во главе государства была исключением. Что изменилось?

- Современные выборы, в которых побеждают женщины, важны не столько избранием конкретного человека на высокий пост. Это народ подает власти сигнал, что он хочет определенных перемен.

- Каких именно? И получает народ эти перемены?

- Женская рука, как правило, способна твердо держать руль в условиях устойчивого курса. То есть они хороши как раз тогда, когда перемены не требуются. Это мужчины зачастую могут увлечься некоей идеей.

- А в России могут начать массово голосовать за женщин?

- В последние годы большая часть политической жизни в России вообще превращается в «комсомол» - некую показную активность под присмотром старших товарищей. Тут женщины могут быть более эффективны, чем мужчины, и комфортно себя в этой стихии чувствовать. Они спокойнее принимают над собой патронат и опеку. Для них в этом нет психологической проблемы.

- Многие женщины-политики оголтело поддерживают феминизм и ЛГБТ. Неужели избиратели для этого двигают их во власть?

- Например, вся Прибалтика оказалась полем для таких опытов. Там обкатывают новую идеологию Евросоюза, важная часть которого - феминизм. И ведь это уже не про равноправие. Сама по себе женщина на руководящем посту - этого теперь мало. В современном изводе феминизм стремится не к равенству прав, а к стиранию различий между полами. И еще один важный момент - удаление из культурной и общественной жизни «мужского начала». Тут Россия и, кстати, даже США отстают от Европы. Но, судя по всему, мы тоже движемся в эту сторону.

- Неужели только по таким правилам женщина может успешно участвовать в политике?

- Наоборот, это возможно и во вполне патриархальных странах. Последние белорусские выборы - пример вовлечения женщины в политику в рамках традиционных моделей. Это ведь история жены, которая встала за своим мужем и оказалась в изгнании.

- Последний успешный пример все же избрание президентом Майи Санду в Молдавии.

- Там сформировалось новое поколение интеллигенции. И за Санду голосовали те, кто хочет перемен. Кто хочет поскорей «стать Европой».

- Но Европа тоже неоднородна. В соседней Венгрии министр по делам семьи Каталин Новак открыто заявляет: «Я не феминистка, у детей должны быть отец и мать, а не родители под номерами, и брак - это союз мужчины и женщины, а не бесполых существ».

- Польша и Венгрия могут себе позволить маленькую фронду даже по отношению к ЕС. А Молдавия - не может. Или вот, скажем, Литва не сильно отличается от Польши культурно, но ей спорить с Брюсселем не под силу. Поэтому там к власти приходят идеологически выверенные и послушные кадры. В том числе женщины, которых активно двигают во власть.

- Возможна ли тотальная победа женщин на свободных выборах? Или для этого надо включать «административный ресурс»?

- Все-таки у мужчин и женщин разная мотивация в большой политике, и у первых она в целом посильнее. Чтобы главой государства выбрали женщину, тем более на просторах бывшего СССР, нужна либо очень яркая личность (как когда-то Маргарет Тэтчер в Британии), либо ломать прежнее патриархальное общество через колено. И программировать мозги будущих избирателей с детства. А когда подрастет новое толерантное поколение, уже можно пробовать продавливать во власть женщин. В Молдавии ведь Майю Санду тоже не выбрали, а продавили - голосами молдаван - мигрантов в странах ЕС. Вот вам и «административный ресурс», примененный Европой.