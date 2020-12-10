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Маша Малиновская впервые назвала имя отца своего сына – им оказался криминальный авторитет

Мужчина бросил телеведущую еще когда она была беременна
Ирина СУХАНОВА
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Маша Малиновская впервые рассказала, от кого родила сына.

Маша Малиновская впервые рассказала, от кого родила сына.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Маша Малиновская одна воспитывает 9-летнего сына Мирона. Телеведущая никогда не скрывала, что ей пришлось нелегко: в статусе матери-одиночки ей пришлось многое пересмотреть и начать жизнь заново. С отцом своего ребенка она рассталась, еще когда была беременна. Тогда она узнала, что ее избранник женат, у него четверо детей, и он не собирается разводиться. Телеведущая долгое время скрывала, кто отец Мирона, и на все расспросы журналистов лишь отшучивалась – мол, он первый чеченский космонавт, давая понять, что отец ее ребенка – восточный мужчина. Только теперь она впервые назвала имя мужчины, от которого родила сына. Им оказался Мамихан Мальсагов, чеченский бизнесмен с неоднозначным прошлым.

Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка. Фото: кадр видео.

Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка. Фото: кадр видео.

С отцом своего ребенка Маша познакомилась на вечеринке.

- Я влюбилась очень сильно и сразу. Он взрослый, импозантный, красивый, высокий, интересный, харизматичный мужчина. Он влиятельный и умный. И были такие моменты, когда он говорил мне, довольно часто он просил меня родить ему сына. Это была постоянная тема. И так случилось, что я действительно забеременела, и мы решили рожать, - рассказала 39-летняя Малиновская в программе канала НТВ «Основано на реальных событиях».

Возлюбленный звезды говорил, что ушел от жены и вот-вот разведется. Это оказалось ложью – однажды его жена позвонила Маше. Поговорив с женщиной по душам, Малиновская встала на ее сторону и решила порвать с отцом своего ребенка.

- Я поняла, что она никакая не номинальная, что она совершенно реальная женщина, которая живет в Москве. Они живут вместе, у них нормальная полноценная семья, у них четверо детей, - вспоминает Маша. - Я сказала ему, что мы больше не можем встречаться. Я сказала ему честно, что оставлю ребёнка.

Десять лет назад Маша была одной из самых сексапильных ведущих отечественного ТВ.

Десять лет назад Маша была одной из самых сексапильных ведущих отечественного ТВ.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В ответ мужчина заявил, что не даст на ребенка ни копейки. Он заподозрил Малиновскую в корысти и решил, что она собирается его «доить», вытягивая у него деньги на малыша.

- Он тогда, вероятно, подумал, что это какая-то манипуляция, и сказал мне: „То есть встречаться ты со мной не хочешь, а получать с меня хочешь“. Наверное, намекал на какую-то материальную помощь ребенку. И он сказал: „Нет, этого не будет“. Я много лет об этом не рассказывала и не уточняла подробностей, я никогда нигде не жаловалась на судьбу, я просто стиснула зубы и пыталась жить дальше, - говорит Малиновская.

Телеведущая отказалась от квартиры в шикарной новостройке, которую Мальсагов приобрел специально для нее. Забеременев, она осталась без работы и денег. К отцу своего ребенка она обратилась лишь однажды – когда попросила оплатить ей роддом в Москве. А когда бизнесмен отказался это сделать, Малиновская вернулась в родной Смоленск в скромную квартиру своей мамы и родила сына в бюджетном роддоме.

Громкие вечеринки и романы с известными мужчинами остались в прошлом: Маша стала домоседкой и теперь редко появляется на публике. Не секрет, что когда-то у нее были проблемы с наркотиками, однако ради сына телеведущая завязала с запрещенными препаратами. Чтобы доказать это Малиновская как-то выложила справку из наркодиспансера, подтверждающую, что в ее организме не обнаружено следов наркотических веществ.

Телеведущая не скрывала, что в прошлом у нее были проблемы с запрещенными препаратами.

Телеведущая не скрывала, что в прошлом у нее были проблемы с запрещенными препаратами.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Имя отца своего ребенка Маша держала в секрете до последнего, однако в светской тусовке давно судачили, что он родила сына от криминального авторитета. В 2011 году это стало известно благодаря Лере Кудрявцевой – телеведущая в Твиттере сообщила, что отец ребенка Малиновской – Миша Махно (под этой кличкой Мамихан Мальсагов известен в криминальном мире). Сейчас он – видный бизнесмен, постоянно проживает в Турции, где у него есть шикарный особняк и собственная яхта.

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