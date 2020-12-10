Маша Малиновская впервые назвала имя отца своего сына – им оказался криминальный авторитет

Маша Малиновская впервые рассказала, от кого родила сына. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Маша Малиновская одна воспитывает 9-летнего сына Мирона. Телеведущая никогда не скрывала, что ей пришлось нелегко: в статусе матери-одиночки ей пришлось многое пересмотреть и начать жизнь заново. С отцом своего ребенка она рассталась, еще когда была беременна. Тогда она узнала, что ее избранник женат, у него четверо детей, и он не собирается разводиться. Телеведущая долгое время скрывала, кто отец Мирона, и на все расспросы журналистов лишь отшучивалась – мол, он первый чеченский космонавт, давая понять, что отец ее ребенка – восточный мужчина. Только теперь она впервые назвала имя мужчины, от которого родила сына. Им оказался Мамихан Мальсагов, чеченский бизнесмен с неоднозначным прошлым.

Малиновская впервые назвала имя отца своего ребенка. Фото: кадр видео.

С отцом своего ребенка Маша познакомилась на вечеринке.

- Я влюбилась очень сильно и сразу. Он взрослый, импозантный, красивый, высокий, интересный, харизматичный мужчина. Он влиятельный и умный. И были такие моменты, когда он говорил мне, довольно часто он просил меня родить ему сына. Это была постоянная тема. И так случилось, что я действительно забеременела, и мы решили рожать, - рассказала 39-летняя Малиновская в программе канала НТВ «Основано на реальных событиях».

Возлюбленный звезды говорил, что ушел от жены и вот-вот разведется. Это оказалось ложью – однажды его жена позвонила Маше. Поговорив с женщиной по душам, Малиновская встала на ее сторону и решила порвать с отцом своего ребенка.

- Я поняла, что она никакая не номинальная, что она совершенно реальная женщина, которая живет в Москве. Они живут вместе, у них нормальная полноценная семья, у них четверо детей, - вспоминает Маша. - Я сказала ему, что мы больше не можем встречаться. Я сказала ему честно, что оставлю ребёнка.

Десять лет назад Маша была одной из самых сексапильных ведущих отечественного ТВ. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В ответ мужчина заявил, что не даст на ребенка ни копейки. Он заподозрил Малиновскую в корысти и решил, что она собирается его «доить», вытягивая у него деньги на малыша.

- Он тогда, вероятно, подумал, что это какая-то манипуляция, и сказал мне: „То есть встречаться ты со мной не хочешь, а получать с меня хочешь“. Наверное, намекал на какую-то материальную помощь ребенку. И он сказал: „Нет, этого не будет“. Я много лет об этом не рассказывала и не уточняла подробностей, я никогда нигде не жаловалась на судьбу, я просто стиснула зубы и пыталась жить дальше, - говорит Малиновская.

Телеведущая отказалась от квартиры в шикарной новостройке, которую Мальсагов приобрел специально для нее. Забеременев, она осталась без работы и денег. К отцу своего ребенка она обратилась лишь однажды – когда попросила оплатить ей роддом в Москве. А когда бизнесмен отказался это сделать, Малиновская вернулась в родной Смоленск в скромную квартиру своей мамы и родила сына в бюджетном роддоме.

Громкие вечеринки и романы с известными мужчинами остались в прошлом: Маша стала домоседкой и теперь редко появляется на публике. Не секрет, что когда-то у нее были проблемы с наркотиками, однако ради сына телеведущая завязала с запрещенными препаратами. Чтобы доказать это Малиновская как-то выложила справку из наркодиспансера, подтверждающую, что в ее организме не обнаружено следов наркотических веществ.

Телеведущая не скрывала, что в прошлом у нее были проблемы с запрещенными препаратами. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Имя отца своего ребенка Маша держала в секрете до последнего, однако в светской тусовке давно судачили, что он родила сына от криминального авторитета. В 2011 году это стало известно благодаря Лере Кудрявцевой – телеведущая в Твиттере сообщила, что отец ребенка Малиновской – Миша Махно (под этой кличкой Мамихан Мальсагов известен в криминальном мире). Сейчас он – видный бизнесмен, постоянно проживает в Турции, где у него есть шикарный особняк и собственная яхта.