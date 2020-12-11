Адвокат актрисы: Бари Алибасов клянется Лидии Федосеевой-Шукшиной, что не изменял ей!

Бари и его молодая подруга Виктория любят снимать игривые видеоролики. Фото: Instagram.com

Недавно 73-летний Бари Алибасов публично сообщил, что скоро станет отцом. Ребенка ждет его молодая помощница Виктория Полторацкая. Законная жена шоумена, 82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, через «Комсомолку» предлагает мужу-изменнику не тянуть с разводом в суде, а встретиться в загсе, чтобы развестись за один день.

«Это такой позор»

- Мы подали заявление в суд о расторжении брака. Оно принято судом, назначено первое заседание. Но, учитывая пандемию, процесс в суде с разводом может затянуться. А нам бы хотелось этот вопрос поскорее закрыть, - прокомментировала kp,ru адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.- Поэтому через «Комсомолку» приглашаем Алибасова разводиться в загс. Лидия Николаевна даже обращение к нему подготовила: «Бари, коли у тебя там любовь, счастье, ребенок должен появиться, давай-ка не будет затягивать! Желаю тебе всего хорошего, но давай поставим точку в наших отношениях».

К сожалению, она очень тяжело все это переживает. И чувствует себя после последних выходок Алибасова совсем нехорошо. Лидия Николаевна старой советской закалки, воспитания, и эта демонстрация женатого мужчины своей связи с любовницей для нее просто недопустима. Алибасов показал на ТВ видео, на котором девочка-помощница висит на Бари, он гладит ей ноги… Мы у Лидии Николаевны забрали все телефоны, чтобы ей никто не звонил, не нервировал. Так к ней соседка вечером зашла, сказала, мол, посмотри! Когда она увидела то видео, ей стало дурно. Твердила: «Это позор! Зачем такое делать? Как стыдно». Мы ей вызывали скорую. У Лидии Николаевны подскочило давление, ей делали уколы.

Заявление в суд о расторжении брака Федосеевой-Шукшиной и Алибасова.

«Сделали ЭКО, чтобы появился наследник»

- Лидия Николаевна с Алибасовым пыталась обсуждать эту ситуацию?

- Да. Она его упрекала: «Бари, ты меня оскорбляешь! Как ты мог?» Знаете, что он ей ответил? Что измены не было.

- Как это? Непорочное зачатие?

- Намекнул, мол, воспользовались процедурой ЭКО. А ребенок нужен, чтобы создать конкуренцию его старшему сыну на наследство. Ради хайпа они пойдут на все. И ЭКО - это вариант.

- Помощница Алибасова действительно беременна?

- Насколько мне сказали - вроде бы да. Я первый раз, когда об этом прочитала - подумала, фейк. Но ожидать от той стороны можно все что угодно. Они готовы пойти на все, лишь бы привлечь внимание и заработать на ток-шоу. В конце концов девушка может быть беременной вообще от другого, а выдадут, что от него. Между Бари-старшим и Бари-младшим (сыном. - Ред.) отношения не самые хорошие. И, возможно, у старого в голове сложилось, что чтобы сыну не досталось ничего, нужно заделать достойного наследника. Нашли девочку небрезгливую, и вперед.

- Разве у отца и сына плохие отношения?

- Конечно! В 14 лет Бари-младший обвинял папу в том, что тот его бросил на произвол судьбы. Сейчас сынуля постоянно пасется при папе. Периодически у них возникают довольно серьезные скандалы на почве денег. Потому что сын своих доходов не имеет, зарабатывает только на шоу. Папа для него единственный источник благосостояния. Бари-старший начал сильно сдавать последнее время. Я видела его на последних съемках. Там за кулисами была маленькая комнатка, где кровь брали на анализ. Он зашел. И я там была. Вижу, он смотрит на меня и не понимает, кто я. Мое лицо ему знакомо, но он не понимает. Может, это последствия алкоголя или воздействия каких-то препаратов. Но буквально за полгода из человека, который все остренько сек и понимал, он превращается в человека, который не всегда отдает себе отчет в происходящем. Он превратился в человека, которого, как медведя, водят на цепи, показывают за деньги в самых унижающих достоинство ситуациях. А уж претендентов поживиться его апартаментами в Мерзляковском переулке стоимостью в несколько десятков миллионов рублей немало.

Лидия Федосеева-Шукшина требует немедленного развода.

КСТАТИ

Хайп из смерти

- Лидия Николаевна в силу возраста задумывается о вечности, - говорит Вербицкая-Линник. - Она хочет упокоиться в одной могиле с Василием Макаровичем Шукшиным на Новодевичьем кладбище. А Алибасов, напротив, говорил ей: нас похоронят вместе. И это не шуточки. Бари-младший на полном серьезе говорит, что Алибасова можно будет захоронить к Лиде, то есть в могилу к Шукшину. Это ни в какие ворота! Но если они супруги, то по закону действительно могут быть похоронены вместе. Ведь наследники Алибасова из всего сделают хайп, даже из смерти! Бари-младший уже пробрасывал такие фразы, что будет «семейный пантеон», «посмертный тройничок». Когда Бари-младший заговорил про «похороним их втроем», Ольга Шукшина (дочь актрисы. - Ред.) просто раскричалась: «Я его (Бари-старшего. - Ред.) выкопаю оттуда своими руками!»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бари Алибасов отправил сына из Москвы, чтобы он не вмешивался в его отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Продюсер "На-на" рассказал "КП" о последних событиях в своей жизни (подробности)